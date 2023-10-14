İsrail Dışişleri Bakanlığı: Hamas 1300'den fazla sivili öldürdü
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İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Hamas'ın saldırıların başlangıcından bu yana 1300'den fazla sivili öldürdüğünü duyurdu. Sözcü Haiat, 100'den fazla kişinin ise kaçırıldığını belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, Hamas'ın saldırıların başlangıcından bu yana 1300'den fazla sivili öldürdüğünü duyurdu. Sözcü Haiat, 100'den fazla kişinin ise kaçırıldığını belirtti.
İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Haiat bugün yaptığı açıklamada "Hamas teröristleri tarafından 1300'den fazla insan öldürüldü, 100'den fazlası kaçırıldı" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya