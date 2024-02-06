İspanya'da çiftçiler AB düzenlemelerine karşı eylem yapıyor

İspanya'da çiftçiler, Avrupa'da bir süredir devam eden ve AB mevzuatı kapsamında çıkarılan çeşitli sıkı düzenlemeleri hedef alan protesto dalgasına katılarak ülke genelinde eylemler düzenledi.

Fransa, Belçika, Hollanda ve İtalya'daki çiftçiler gibi onlar da Avrupa Birliği'nden (AB) yönetmelikteki tarım sektörüne yönelik kısıtlamalarda daha fazla esneklik, AB üyesi olmayan ülkelerin ürünleri üzerinde daha sıkı kontroller ve hükümetlerinden daha fazla yardım talep ediyor.

Çiftçiler Salı günü İspanya'nın birçok bölgesinde yolları kapattı.

Traktörleri ve bayraklarıyla sokağa dökülen çiftçiler, 'Tarım alanları ve hayvancılık olmadan sofralar boş' yazılı pankartlar açtı.

Kuzeydoğudaki Katalonya, güneydeki Endülüs ve batıdaki Extremadura bölgelerinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Eylemlerin önümüzdeki dönemde devam etmesi bekleniyor. Şubat sonunda başkent Madrid'in merkezinde büyük bir gösteri planlanıyor.

Çiftçiler ne istiyor?

Çiftçiler, AB Ortak Tarım Politikası'nın bazı düzenlemeleri ve yüksek yakıt ve enerji maliyetleri nedeniyle kâr etmelerinin zorlaştığını söylüyor.

Aranda de Duero'da protestolara katılan Esteban adlı bir çiftçi, "Buğday ve arpa üretiminde maliyetler çok yüksek. Gübreye, tarım ilaçlarına, yakıta para ödemek zorundayız, bu da bizi öldürüyor. Maliyetler çok yüksek ama düşük fiyatlara satabiliyoruz" diyor.

Öte yandan Fransa'daki protestocu çiftçiler de, İspanyol üreticileri AB kurallarına tam uymayıp kendilerini baltalamakla suçluyor.

İspanya ise benzer eleştirileri güney komşusu Fas gibi AB üyesi olmayan ülkelere yöneltiyor; Avrupalı üreticilerle aynı çevre ve sağlık düzenlemelerine tabi olmadıklarını ve bu sayede daha ucuza ürün satabildiklerini iddia ediyor.

Hayvancılık ve tahıl üretimi yapan Estrella Pérez, "[AB üyesi olmayan ülkelerden] gelen ürünlerin tabi olmadığı çok sayıda kontrol ve sağlık yönetmeliğinden geçmek zorundayız. Biz sadece tarım sektörü için gelecek istiyoruz ve şu anda bunu göremiyoruz" diyor.

İspanya'da çiftçilerin durumu kuraklık nedeniyle daha da kötüleşti.

Son aylarda ülkenin birçok bölgesinde yağış seviyeleri mevsim normallerinin altında.

İspanya dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi, ancak üretimdeki düşüş fiyatları yukarı çekiyor.

Geçtiğimiz hafta Katalonya, üç yıl süren kuraklık nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Bir haftadır AB düzenlemelerini ve bürokrasiyi protesto eden İtalyan çiftçiler, bu hafta sonu Roma'da bir araya gelmeyi planlıyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın çiftçileri orantısız bir şekilde etkileyeceğini söyleyerek onları destekliyor.

Ancak çiftçiler hükümetin tarım sektörüne yönelik vergi sübvansiyonlarını sona erdirme planlarından da endişe duyuyor.

Salı günü konuya ilişkin açıklama yapan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "kutuplaşmanın bir sembolü" olarak nitelendirdiği pestisit kullanımını azaltmaya yönelik bir planı geri çekmek istediğini açıkladı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo bu açıklamayı destekleyerek, "Yeşil Mutabakatı hayata geçirme kararlılığımızın bir parçası olarak çiftçilerimizi daha sürdürülebilir bir tarım geleceği için yanımızda tutmamız çok önemli" dedi.