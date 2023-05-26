İran ve Belçika arasında tutuklu takası
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Umman, İran ve Belçika arasında tutuklu takası konusunda anlaşmaya varıldığını ve ülkelerine dönmek üzere Tahran ve Brüksel'den serbest bırakılan kişilerin ülkenin başkenti Muskat'a ulaştırıldığını duyurdu.
Umman, İran ve Belçika arasında tutuklu takası konusunda anlaşmaya varıldığını ve ülkelerine dönmek üzere Tahran ve Brüksel'den serbest bırakılan kişilerin ülkenin başkenti Muskat'a ulaştırıldığını duyurdu.
Umman Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran ve Belçika hükümetlerinin, her iki ülkede tutuklu bulunan vatandaşların karşılıklı serbest bırakılmasına yönelik Umman aracılığıyla bir anlaşmaya vardığı belirtildi. Açıklamada, "Tahran ve Brüksel'den serbest bırakılan kişiler, ülkelerine dönüş hazırlıkları için bugün 26 Mayıs 2023 Cuma günü Muskat'a nakledildi" denildi."OLİVİER, DÖNÜŞÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib de konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olivier Vandecasteele, 455 günlük haksız hapis cezasının ardından nihayet özgürlüğüne kavuştu. 15 aylık yoğun ve ihtiyatlı diplomasinin ardından bu gece Belçika'ya varması planlanıyor. Serbest bırakılması için yorulmadan çalışan herkese yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. Belçika masum vatandaşlarının yanındadır. Olivier, dönüşünü sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullandı."UMMAN'A OLUMLU ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUM"
İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian da "Uluslararası hukuka aykırı olarak Almanya ve Belçika'da 5 yıl hukuksuz bir şekilde tutuklu bulunan ülkemizin masum diplomatı Asadollah Asadi şimdi memleketine dönüş yolunda ve yakında aziz İran'ımıza girecek. Umman Sultanlığı'na bu yöndeki olumlu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.