İran saldırıları enerji hattını vurdu: Kuveyt'te rafineriler durdu

Kuveyt Petrol Şirketi, İran'ın Körfez'deki enerji altyapılarını hedef alan saldırıları sonucunda ağır hasar alan Mina Abdullah ve Mina Al-Ahmadi rafinerilerindeki üretimi geçici olarak durdurdu. Günlük yaklaşık 346 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip Mina Abdullah ile 454 bin varilin işlendiği Mina Al-Ahmadi, Kuveyt'in petrol üretim ve ihracat zincirinin önemli halkaları arasında yer alıyordu.

Kuveyt Petrol Şirketi (KPC), İran'ın Körfez'de enerji altyapılarını hedef alan saldırılarının ardından iki büyük rafinerisinde faaliyetleri geçici olarak durdurdu.

Wall Street Journal'ın aktardığına göre, Mina Abdullah ve Mina Al-Ahmadi rafinerileri insansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen saldırıların ardından devre dışı bırakıldı. Yetkililer, tesislerde meydana gelen hasarın boyutunun hâlâ değerlendirildiğini belirtti.

Saldırılar sırasında bazı ünitelerde yangın çıktığı, ancak acil müdahale ekiplerinin alevleri kontrol altına aldığı ifade edildi.

Mina Abdullah rafinerisi günlük yaklaşık 346 bin varil, Mina Al-Ahmadi rafinerisi ise 454 bin varil işleme kapasitesine sahip. Bu iki tesis, Kuveyt'in petrol üretim ve ihracat zincirinin en kritik halkaları arasında yer alıyor.

İRAN'IN HEDEFİ OLDU

Saldırılar, İran ile İsrail arasında tırmanan gerilimin Körfez'e yayılmasının son örneği olarak değerlendiriliyor. İran'ın misilleme saldırılarında Kuveyt'in yanı sıra Katar, Suudi Arabistan ve BAE'deki enerji tesislerinin de hedef alındığı bildirildi.

Kuveyt'teki rafinerilerde çıkan yangınlar ve operasyonların durdurulması, küresel enerji arzına yönelik riskleri artırırken, petrol fiyatlarında da sert yükselişlere yol açtı.

ÜRETİM ZATEN DÜŞÜKTÜ

WSJ'ye konuşan kaynaklara göre, saldırılar öncesinde Kuveyt'teki rafineriler zaten kapasitenin yaklaşık yarısıyla çalışıyordu. Bu durum, yaşanan kesintinin etkisini daha da büyütebilecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

Elif Yeşil
