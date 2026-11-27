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İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile müzakereler konusunda Katarlı ve Pakistanlı ara bulucular faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülke basınına yaptığı açıklamada, ABD ile müzakerelere değindi. Yaptırımlar nedeniyle ülkenin ekonomik direncini artırmaya yönelik çalışmalarla ilgili Arakçi, "İhtiyaç duyulan ürünleri farklı yöntemlerle temin ederek düşmanların ülkeyi abluka altına alma ve ekonomik yaptırım uygulama girişimlerini boşa çıkarmaya çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Arakçi, ABD ile müzakere konusunda Katarlı ve Pakistanlı ara bulucuların girişimlerinin sürdüğünü belirterek, "Ara bulucular döşünce ve önerilerini taraflara iletiyor. Bunları değerlendiriyoruz ancak Hürmüz Boğazı'nı açmak için taleplerimizin uygulanması konusunda ısrarcıyız" diye konuştu.

Öte yandan, İran Dışişleri Bakanlığı Arakçi'nin, Kuveytli mevkidaşı Şeyh Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştüğünü bildirdi. Arakçi görüşmede, ülkesinin Kuveyt'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediği iddiasını reddetti. İran'ın saldırıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığını kaydeden Arakçi, olayda yaşanan can kayıpları ve meydana gelen zarardan duyduğu üzüntüyü iletti. Arakçi, "Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, kaynağının ve sorumlularının belirlenmesi amacıyla Kuveyt ile ortak soruşturma yürütmeye hazırız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı