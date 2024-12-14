İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesiyle birlikte yeni bir dönem başladı. Bu gelişme, bölgedeki jeopolitik dengeleri değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye için lojistik ve ticaret açısından yeni fırsatların kapısını araladı. Yeni sınır hatlarının açılması, ticaret kapılarının yeniden düzenlenmesi ve hava taşımacılığında yeni rotaların eklenmesiyle Türkiye'nin Ortadoğu, Afrika ve Körfez ülkelerine olan erişimi daha da genişleyecek.

İRAN, 30 MİLYAR DOLARLIK FATURA ÇIKARDI

Bu denklemde Rusya ile birlikte kaybeden ülkelerden biri de hiç kuşkusuz ki İran oldu. Sık sık " Suriye'de iç savaş ve İsrail'in durumdan faydalanmasından endişe ediyoruz" şeklinde açıklamalar yapan İran cephesi, Suriye'de kurulan yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor. Yapılan açıklamada "Hükümet değişse bile İran'ın Suriye üzerindeki alacaklarından vazgeçilmeyecek. Suriye'de kurulacak yeni yönetim, bu borcu İran halkına ödemekle yükümlü olacak" denildi.

SURİYE'DE AĞIR KAYIPLAR VERDİLER

İran parlamentosu hafta başında Tahran'ın bölgedeki en önemli müttefiki Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından Suriye'de yaşanan gelişmeleri görüşmek üzere kapalı bir oturum düzenledi. Hem bu oturum hem de bölgede olan bitene dair bir açıklama yapan Milletvekili Muhammed Menan Reisi yaşananların sürpriz olduğunu belirtti. Iran Observer'a konuşan Reisi, "Yaklaşık 6 bin şehit verdik, milyarlar harcadık ve ardından Suriye'yi bir hafta içinde aşırılık yanlılarına teslim ettik" dedi.

Muhammed el-Beşir

EKONOMİK OLARAK CİDDİ BİR SIKINTI VAR

Öte yandan 8Aralık'ta Şam yönetimi Esad rejiminin devrilmesi sonucunda Suriye'nin yeni geçici başbakanı Muhammed el-Beşir ülkede mali krizin yaşandığını duyurdu. Beşir, ülkede döviz sıkıntısı olduğunu ve ilerlemenin zaman alacağını belirterek, "Kasalarda sadece değersiz Suriye paraları var. Döviz bulunmuyor. Bir ABD doları 35.000 madeni paramızı satın alıyor" dedi.

Hükümet geçtiğimiz gün ise ülkede serbest piyasa ekonomisini benimseyeceklerini duyururken Şam Ticaret Odası Başkanı Bassel Hamwi yaptığı açıklamada, 'rekabette temellenen serbest piyasa sistemi olacak' demişti.