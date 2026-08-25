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İran'dan ABD yaptırımlarına 'tamamen hazırlıklıyız' mesajı

İran'dan ABD yaptırımlarına 'tamamen hazırlıklıyız' mesajı
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Tahran yönetimi, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, İran ve destekçilerine yönelik "şimdiye kadarki en büyük finansal saldırı" diye tanımladığı yaptırımlara "tamamen hazırlıklı" olduklarını açıkladı.

Tahran yönetimi, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, İran ve destekçilerine yönelik "şimdiye kadarki en büyük finansal saldırı" diye tanımladığı yaptırımlara "tamamen hazırlıklı" olduklarını açıkladı. İran Ekonomi Bakanı Ali Madanizadeh, Tahran'ın, ABD için "yeni bir yenilgi"ye yol açacağını belirttiği yaptırımlara karşı hazır olduğunu ifade etti.İran, ABD'nin duyurusundan saatler sonra İran, diğer ülkelerle ticareti sürdürebileceğinden emin olduğunu açıkladı.Madanizadeh, ne Çin'in ne de Rusya'nın ABD'nin tedbirlerini kabul ettiğini belirtti ve diğer ülkelerin de bunlara direneceğini öngördüklerini söyledi.Bakan devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Hükümet bu süreçleri yönetmek için hazırlıklı, zaten bir hazırlığı var ve elinde iki yıllık bir plan bulunuyor" dedi. Madanizadeh, Tahran'ın "bu planlar üzerinde uzun süredir çalıştığını" da sözlerine ekledi.Bessent yaptırımları İran için "ekonomik Çıkarma Günü" (D-Day) olarak nitelendirmiştiABD'li bakan Washington'ın ülkeyle tüm ekonomik bağlarını koparacağını ve İran ile finansal ortaklık kuran tüm ülkelerin tecrit edileceğini duyurdu.Bessent 24 Ağustos'taki basın toplantısında, "Amacımız, Tahran yalnız kalana dek bu zorba rejimi ayakta tutan her türlü ekonomik can damarını kesmektir" dedi.İran petrolünün en büyük alıcılarından olan Çin'den ise itiraz yükseldi.Çin: Yasadışı ve tek taraflı yaptırımlarÇin, "yasadışı tek taraflı yaptırımlar" olarak nitelendirdiği uygulamalara kesinlikle karşı olduğunu belirtti.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jiang, ekonomik baskı taktiklerinin sorunların çözümüne katkı sağlamayacağını ve Pekin'in kendi çıkarlarını koruyacağını ifade etti.Reuters haber ajansı da, İran hükümetinin, Hürmüz Boğazı'nı kullanmak isteyen gemilere yönelik yeni bir uyarı yayımladığını aktardı.Şubat sonunda başlayan savaş öncesi dünyadaki petrol ve doğal gazın beşte biri bu boğazdan geçiyordu. Ancak şubat ayı sonunda başlayan çatışmayla, akış İran tarafından fiilen engellendi ve bu durum küresel petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

BBC
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