Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - Irak Federal Yüksek Mahkemesi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil olmak üzere ülkenin tüm uluslararası sınırlarında federal hükümetin asker konuşlandırabileceğine ve petrol sahalarını denetleyebileceğine hükmetti. IKBY, Bağdat yönetiminin girişimini, bölgenin anayasal haklarına yönelik bir saldırı olarak nitelendiriyor.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin kararı, Irak Başbakanı Ali el-Zeydi'nin petrol kaçakçılığını önleme gerekçesiyle Kürt yönetiminin kontrolündeki sınır kapılarının federal güçler tarafından devralınması talimatını vermesinden ve Kürt güvenlik güçlerinin kontrolündeki petrol sahaları üzerinde yetki talep etmesinin ardından alındı.

Irak devlet televizyonunun aktardığı mahkeme kararına göre, federal hükümet, IKBY'dekiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm sınır kapılarında faaliyet gösteren kurumları denetleyebilecek. Ancak gümrük işlemlerinin yürütülmesinde bölgesel ve yerel yönetimlerle koordinasyon sağlanması gerekecek.

Mahkeme ayrıca Irak Petrol Bakanlığı'nın petrol ve doğal gaz sahalarını gözetleme ve denetleme yetkisine sahip olduğuna, bu sahalarda üretilen petrol ve doğal gazın yönetiminden ise federal hükümetin, bölgesel yönetimlerin ve üretici vilayetlerin ortaklaşa sorumlu olduğuna hükmetti.

Irak hükümeti, söz konusu kararların ne zaman ve nasıl uygulanacağına ilişkin açıklama yapmadı.

IKBY'DEN BAĞDAT'A TEPK İ

IKBY, Bağdat yönetiminin girişimini, bölgenin "anayasal haklarına yönelik bir saldırı" olarak nitelendirdi.

Bölgesel yönetim, Irak ordusunun yeni tedbirleri duyurduğu açıklamada kullanılan "askeri dili ve tehditleri" reddetti. Yolsuzlukla mücadele konusunda federal makamlarla iş birliği yaptığını belirten IKBY, Irak genelinde petrol kaçakçılığına son verilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA