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Irak Başbakanı Zeydi, Washington'ın Ardından Tahran'a Gidiyor

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Irak Başbakanı Ali Falih el-Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret edecek. Ziyarette ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve güvenlik konuları ele alınacak.

(ANKARA) - Irak Başbakanı Ali Falih el-Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün İran'ın başkenti Tahran'ı ziyaret edecek. Zeydi, ziyarette ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel gelişmeler ile güvenlik ve istikrar başlıklarının ele alınacağını açıkladı.

Irak Başbakanı Ali Falih el-Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün İran'ın başkenti Tahran'a gidecek. Zeydi, iki hafta önce de ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştü. Zeydi'nin İran ziyareti, Bağdat'ın Washington ile Tahran arasında hassas bir diplomatik denge kurmaya çalıştığı dönemde gerçekleşecek.

Zeydi, ziyaret öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün, resmi bir ziyaret kapsamında Tahran'a gidiyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkilileriyle ortak ilgi alanlarına giren konuları, ikili iş birliğini, bölgesel gelişmeleri ve bölgede güvenlik ile istikrarın pekiştirilmesine yönelik devam eden çabaları ele alacağız."

Irak ile İran; tarihi ve medeniyet bağları, ortak sınırları ve ortak çıkarlarıyla birbirine bağlı iki ülkedir. Bu kalıcı bağlar, her iki ülke halkının sürdürülebilir kalkınmasına ve refahına katkı sağlayacak; aynı zamanda bölgesel ve uluslararası düzeyde güvenlik ve istikrarı destekleyecek şekilde diyalog, iş birliği ve karşılıklı saygı temelinde ilişkilerin sürdürülmesini gerekli kılmaktadır."

Kaynak: ANKA
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