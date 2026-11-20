İngiltere ve AB arasında gıda ve tarım, Erasmus programı, göç ve karbon emisyonu gibi önemli konularda tarafları yakınlaştıran bir anlaşma sağlandı. Gıda ve tarım alanındaki uzlaşma, İngiltere'nin bazı AB düzenlemelerine uyması karşılığında, İngiliz gıda ihracatına denetimlerin büyük kısmını kaldırıyor. İngiltere hükümeti, bu değişikliklerin işletmelerin maliyetlerini düşüreceğine ve tüketiciler için fiyatların düşmesini sağlayabileceğine inanıyor. Karşıtları ise bunun İngiltere'yi "kural koyan" değil, Brüksel'in koyduğu kuralları "kabul eden" bir konuma getireceğini savunuyor.Yeni "gençlik deneyim programı", AB'den 100 bine kadar gencin İngiltere'de üç yıla kadar seyahat etmesine, çalışmasına ve eğitim görmesine olanak tanıyacak. Aynı sayıda genç İngiliz vatandaşına da Avrupa'da benzer imkanlar sağlanacak.Taraflar, bu program kapsamındaki fırsatların en geç Ocak 2030'a kadar gençlerin erişimine sunulmasını hedefliyor. Göç konusunda her iki taraf da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadele etmek için yakın işbirliği yapma taahhüdünde bulundu. Ayrıca, kolluk kuvvetlerinin birbirleriyle daha fazla veri paylaşması bekleniyor.Metinde ayrıca, AB ile İngiltere'nin emisyon ticaret sistemlerinin birbirine bağlanmasına ilişkin görüşmelerin tamamlandığı ve anlaşmanın 2028 yılından itibaren uygulamaya konulmasının hedeflendiği ifade ediliyor.Uzlaşmanın ardından Burnham, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen basın toplantısı düzenledi. Costa, İngiltere'nin AB'yle uzun vadeli ilişkisinin geleceğine dair alacağı her türlü karara birliğin saygı duyacağını belirti.Ayrıca Avrupa'nın, "Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında mümkün olan en yakın ilişkiye sahip olma" konusunda kapısının açık kaldığını da ekledi. Von der Leyen de anlaşmayı "büyük bir başarı" diye niteledi. İngiltere Başbakanı Burnham anlaşmayı "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.Anlaşmanın bir "kazan-kazan" hali olduğunu belirten Burnham, İngiltere'de halkın Avrupa Birliği ile "nihayetinde karşı karşıya kalınan sert Brexit'ten daha iyi bir anlaşma" istediklerini belirtti.Burnham, bugün hep birlikte işte bu daha iyi anlaşmanın sağlandığını ifade etti.Başbakan Burnham, zirve öncesinde yaptığı bir konuşmada da İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonucu elde ettiklerinden daha fazlasını kaybettiğini savundu.Brexit anlaşmasının "gereksiz yere sert" olduğunu ve işletmeler için engeller yarattığını, ülkenin "kontrolü yeniden ele alması" vaadinin de yerine getirilmediğini söyledi.İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta 2016'da yapılan referandumda yaklaşık %52 oyla Brexit kararı çıkmıştı.Brexit sonrası ilişkilere dair uzun süren müzakereler sonunda Birleşik Krallık 31 Ocak 2020'de .Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR), 10 yıl önce Brexit'in ekonomide 15 yıl boyunca yaklaşık % 4 oranında gerilemeye neden olacağını tahmin etmişti. 2024'teki değerlendirmesinde, gelişmelerin bu tahminlerin "tutarlı" olduğunu gösterdiğini açıkladı.Çeşitli araştırmalara dayanan bu değerlendirme, bugünkü parayla yılda yaklaşık 120 milyar sterlinlik bir gerilemeye işaret ediyor.Çoğu ekonomiste göre, mevcut göstergeler, Brexit'in İngiltere açısından fayda yerine ekonomik zarara dair tahminlerle tutarlı görünüyor.İşçi Partisi lideri ve Başbakan Andy Burnham, hükümetinin seçimlerden önce Brexit konusunda herhangi bir büyük değişikliğe gitmeyeceğini ifade etti.AB ile ilişkilerde düzenlemelerin zaman alacağını belirten Burnham, "Her aşamada Britanya halkı karar verecek" dedi.