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İngiltere, Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na fon yardımını kesen son ülke oldu

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İngiltere, Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) fon yardımını kesen ülkelerden sonuncusu oldu. Kuruluş, Hamas'ın düzenlediği saldırılara yardım ettikleri gerekçesiyle bazı çalışanlarının işine son vermişti.

İngiltere, Birleşmiş Milletler'e bağlı Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) fon yardımını kesen ülkelerden sonuncusu oldu. Kuruluş, 7 Ekim’de Hamas’ın düzenlediği saldırılara yardım ettikleri gerekçesiyle bazı çalışanlarının işine son vermişti.

ABD, Avustralya, İtalya ve Kanada, kuruma daha fazla fon sağlamayacaklarını duyuran ülkeler arasındaydı.

1949 yılında kurulan UNRWA, Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye’de yaşayan Filistinlilere sağlık, eğitim ve insani yardımda bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun danışmanlarından Mark Regev, BBC’ye Cuma günü yaptığı açıklamada “UNRWA’dan maaş alan bazı kişilerin 7 Ekim’deki saldırıda payı olduğunu” ve “UNRWA okullarında saldırıyı açıkça kutlayan öğretmenlerin bulunduğuna dair bilgi edindiklerini” belirtmişti.

Aynı zamanda İsrailli bir rehinenin serbest bırakıldıktan sonra “UNRWA’da çalışan bir kişinin evinde rehin tutulduğunu söylediğini” de ekledi.

Kuruma geçici olarak maddi desteğini kesen İngiltere hükümeti, bu suçlamalar karşısında “dehşete kapıldıklarını” aktardı.

UNRWA, İsrail’in Gazze saldırısı başladığından beri yüz binlerce kişiye sığınak ve barınma sağlamıştı.

Kurum bu suçlamalara yönelik bir soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği ise soruşturma sonunda gerekli adımları atacaklarını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de bu haberler karşısında “dehşete düştüğünü” belirtti.

UNRWA’nın başında bulunan Philippe Lazzarini ise kapsamlı bir soruşturmanın başlatıldığını ve bu çalışanların sözleşmelerinin hemen sona erdirildiğini belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz ise savaş bittikten sonra UNRWA’nın Gazze’de çalışmaya devam etmesinin önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Filistin Yönetimi Sivil İşler İdaresi Başkanı Bakan Hüseyin el-Şeyh ise Batılı ülkelerin aldığı bu kararın “büyük bir siyasi ve insani yardım riski” taşıdığını aktardı.

Ülkelerin bu kararından vazgeçmesi gerektiğini belirten Hüseyin el-Şeyh, “bu uluslararası kurum için en büyük desteğe ihtiyaç duyduklarını” söyledi.

Hamas’ın 7 Ekim’de düzenlediği saldırıda 1.300 kişiyi öldürdüğü tahmin ediliyor.

İsrail’in Gazze’ye karşı düzenlediği operasyonlarda ise ölen Filistinli sayısının 26 bini aştığı düşünülüyor.

ABD, Almanya ve ABD, UNRWA'nın en büyük bağışçıları arasında.

Kurum, savaş başladığından beri yer değiştirmek zorunda kalan 1,7 milyon insana yardım ulaştırmakta zorluk çektiğini aktarıyor.

Gazzelilerin sığındığı çok sayıdaki BM yerleşkesi İsrail’in hedefi oldu.

Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus’taki BM sığınağına Perşembe günü düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

BBC

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