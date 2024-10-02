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İngiltere Başbakanı Starmer, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

İngiltere Başbakanı Starmer, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı ile Görüşme Gerçekleştirdi
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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Brüksel ziyaretinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelerek, uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Starmer, Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında görüşeceklerini belirtti.

İNGİLTERE Başbakanı Keir Starmer, Brüksel ziyaretinde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gazetecilere açıklamada bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, göreve gelmesinin ardından yaptığı ilk Brüksel ziyaretinde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gazetecilere açıklamada bulundu.

Birleşik Krallık'ın en yakın uluslararası ortaklarıyla uyumlu şekilde çalıştığında daha güçlü olduğunu belirten Starmer, "Daha iyi iş birliği sınırlarımızı koruyacak, bizi güvende tutacak ve ekonomik büyümeyi artıracaktır" dedi. Starmer ikili görüşmede Orta Doğu'daki son durumu ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nı da ele alacaklarını ifade etti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise küresel ilişkilerdeki uyumun ikili ilişkilerde iyi bir temel sağladığını söyleyerek, "Belirsiz zamanlarda bizim gibi düşünen ortakların yakın iş birliği yapması gerekiyor" diye konuştu.

Starmer ve Von der Leyen, İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarını kınadıklarını ve Rusya karşısında Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekleri mesajını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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