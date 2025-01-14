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İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a Yaptırımların Kaldırılması İçin Görüşmeler

İngiltere, Almanya ve Fransa'dan İran'a Yaptırımların Kaldırılması İçin Görüşmeler
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması için görüşmelere yeniden başlama kararı aldığını açıkladı. Görüşmelerin yapıcı geçtiği ve müzakerelerin sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda görüşmelere yeniden başlama kararı aldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, dün Cenevre'de İngiltere, Almanya ve Fransa ile İran arasında gerçekleşen nükleer program konulu görüşmelerin ardından üç Avrupa ülkesinin, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konusunda görüşmelere yeniden başlama kararı aldığını bildirdi.

Garibabadi, "İran ile üç Avrupa ülkesi arasındaki görüşmelerin ciddi, açık ve yapıcı olduğunu, görüşmelerde anlaşmaya varmak için kaldırılması gereken yaptırımlar ve nükleer konularda fikir alışverişinde bulunulduğunu" bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, "Toplantıda, müzakerelerin yeniden başlatılması gerektiği ve tarafların anlaşmaya varmak için uygun bir ortam yaratıp sürdürmesi gerektiği konusunda bir mutabakat sağlandı. Görüşmelerin devam etmesi konusunda anlaşmaya varıldı" açıklamasını yaptı.

Almanya, Fransa ve İngiltere, İran ile küresel güçler arasında 2015'te imzalanan ve İran'ın nükleer silah üretmek için fisyon malzemesi üretmediğine dair doğrulanabilir kanıtlar sunması karşılığında yaptırımların hafifletilmesine olanak tanıyan anlaşmanın imzacıları arasında yer alıyor.

ABD'nin gelecek hafta göreve başlayacak seçilmiş Başkanı Donald Trump, 2018'deki ilk başkanlık döneminde ABD'yi, İran ile nükleer anlaşmadan tek teraflı olarak çıkarmıştı. Ardından İran da anlaşmada belirtilenden daha yüksek seviyede uranyum zenginleştirme yoluna gitmişti. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'na göre İran, uranyum zenginleştirme konusunda nükleer silah yapımına yakın seviyelere yaklaşmış durumda.

Kaynak: ANKA / Dünya
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