İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti

İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti
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Kremlin lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle iktidarını kaybedebileceği belirtildi. Batılı istihbarat uzmanları, Putin'in bir 'ölü adam yürüyor' durumunda olduğunu ve suikast tehdidi altında yaşadığını ifade etti. Putin, güvenlik önlemlerini artırırken, toplumda da siyasi zayıflığı belirginleşiyor.

Kremlin lideri Vladimir Putin'in, Ukrayna'daki başarısız savaşı nedeniyle yakın gelecekte iktidarını kaybedebileceği değerlendirildi. Batılı istihbarat uzmanlarına göre, 72 yaşındaki lider bir "ölü adam yürüyor" durumundaydı ve sürekli artan suikast tehdidi altında yaşıyordu.

Putin, olağanüstü güvenlik önlemleri aldı ve Kremlin'deki korunaklı bölgesinden nadiren ayrıldı. Ukraynalı suikast timlerinden, Kremlin karşıtı muhaliflerden veya iç çevresinden gelebilecek tehditler nedeniyle sürekli tetikteydi.

Rus toplumunda, Ukrayna'daki kayıpların yaklaşık bir milyon askere ulaştığı bilgisi yayılırken, Putin'in siyasi zayıflığı da gün geçtikçe daha belirgin hale geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski, barış görüşmeleri amacıyla Türkiye'ye geldi. Zelenski, Putin'i yüz yüze görüşmeye davet etmesine rağmen, Rus lider güvenlik kaygıları öne sürerek bu daveti reddetti.

İngiltere'nin tanınmış askeri uzmanlarından Albay Hamish de Bretton-Gordon konuyla ilgili, "Putin'in İstanbul'a gidip Zelenski ile karşılaşma ihtimali yok. Tehlikeye girebileceğinden veya savaş suçları nedeniyle tutuklanabileceğinden endişe duyuyor," değerlendirmesinde bulundu.

Rusya ekonomisi de ciddi sorunlarla karşı karşıyaydı. Ekonomi uzmanları, önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülke gelirlerinin üçte birinin kaybedilebileceğini öngördü. Putin'in paranoyası öyle boyutlara ulaştı ki, güvenilir kaynaklara göre lider en az iki dublör kullanıyordu.

Bu gelişmelerin, Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını ve bölgedeki güç dengelerini önemli ölçüde etkileyeceği belirtildi.

İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti

İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti

İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti

İngiliz medyası, Putin'in suikast endişesinden dolayı Türkiye'ye gelmediğini iddia etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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