Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı

Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı
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İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünü satın alan Çin, olası bir Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle ciddi bir riskle karşı karşıya. Dünya ekonomisinde ikinci sırada yer alan Çin, İran'dan ihraç edilen petrolün yaklaşık %90'ını temin ediyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskine karşı açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, "Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır" açıklaması yaptı.

Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısının ardından kapatabileceğine yönelik endişeler tekrar güç kazandı.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçerken, LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu su yolundan sürdürülüyor. Bölgeden sevk edilen petrolün önemli alıcıları ise Asya ülkeleri olarak öne çıkıyor.

MECLİSTEN KAPATILMA KARARI ÇIKTI

İran'daki yetkililerin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Meclisin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını ancak nihai kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde olduğunu belirtti.

ÇİN'DEN İLK TEPKİ

İthal ettiği petrolün yüzde 45'inin Hürmüz Boğazı'ndan karşılayan Çin'den ilk açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır" dedi.

Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKral Cıplak:

gönder savaş gemilerini destek çık İran’a kapatmasın bogazi

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Haber YorumlarıElazig Yasa:

Mesele şimdi daha iyi anlaşılıyor. Çin'in ekonomisinin de içine etmek. Bir taşla 5 kuş avlamak. Plan dahice hazırlanmış. İran petrollerinin Siyonist kapitalist bir elden yönetilmesi, Kürdistan, tek ve büyük İslam, Ortadoğu ülkelerini üçe beşe bölmek...Ve daha fazlası.. Arkası yarın..

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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

UCU SANA DOKUNUNCA MI AKLIN BAŞINA GELDİ CİN FİKİR CİN.

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