Hürmüz Boğazı korkusu! Çin apar topar açıklama yaptı

Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına taşınmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısının ardından kapatabileceğine yönelik endişeler tekrar güç kazandı.

Dünyada deniz yoluyla taşınan ham petrolün yaklaşık 3'te 1'i Hürmüz Boğazı'ndan geçerken, LNG ticaretinin yüzde 20'si de bu su yolundan sürdürülüyor. Bölgeden sevk edilen petrolün önemli alıcıları ise Asya ülkeleri olarak öne çıkıyor.

MECLİSTEN KAPATILMA KARARI ÇIKTI

İran'daki yetkililerin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Meclisin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını ancak nihai kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde olduğunu belirtti.

ÇİN'DEN İLK TEPKİ

İthal ettiği petrolün yüzde 45'inin Hürmüz Boğazı'ndan karşılayan Çin'den ilk açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır" dedi.