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Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü kutlamaları

Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü kutlamaları

Dünya Haberleri

Hindistan ve Pakistan'daki yoga tutkunları Uluslararası Yoga Günü'nde bir araya geldi. Etkinliğin bu yılki teması 'Herkesin Esenliği İçin Tek Dünya ve Tek Aile olarak Yoga' şeklinde belirlendi.

Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü KutlandıHindistan'ın Madya Pradeş eyaletinin merkezi Bhopal'de Uluslararası Yoga Günü kapsamında yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

BHOPAL, Hindistan/LAHOR, Pakistan, 22 Haziran (Xinhua) -- Hindistan ve Pakistan'daki yoga tutkunları Uluslararası Yoga Günü'nde bir araya geldi. Etkinliğin bu yılki teması "Herkesin Esenliği İçin Tek Dünya ve Tek Aile olarak Yoga" şeklinde belirlendi.

Birleşmiş Milletler, yoganın bireyler ve toplumun bütünü üzerindeki olumlu etkisine dair mesajı yaymak amacıyla 2014 yılında 21 Haziran gününü Uluslararası Yoga Günü ilan etmişti.

Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü KutlandıHindistan'ın kuzeyindeki Pencap eyaletinin Amritsar kentinde Uluslararası Yoga Günü kapsamında yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü KutlandıHindistan'ın Bhopal kentinde Uluslararası Yoga Günü kapsamında yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü KutlandıPakistan'ın Lahor kentinde yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü KutlandıPakistan'ın Lahor kentinde yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü KutlandıPakistan'ın Lahor kentinde yoga yapan insanlar, 21 Haziran 2023. (Fotoğraf: Sajjad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Dünya

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