Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü kutlamaları
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Hindistan ve Pakistan'daki yoga tutkunları Uluslararası Yoga Günü'nde bir araya geldi. Etkinliğin bu yılki teması 'Herkesin Esenliği İçin Tek Dünya ve Tek Aile olarak Yoga' şeklinde belirlendi.
BHOPAL, Hindistan/LAHOR, Pakistan, 22 Haziran (Xinhua) -- Hindistan ve Pakistan'daki yoga tutkunları Uluslararası Yoga Günü'nde bir araya geldi. Etkinliğin bu yılki teması "Herkesin Esenliği İçin Tek Dünya ve Tek Aile olarak Yoga" şeklinde belirlendi.
Birleşmiş Milletler, yoganın bireyler ve toplumun bütünü üzerindeki olumlu etkisine dair mesajı yaymak amacıyla 2014 yılında 21 Haziran gününü Uluslararası Yoga Günü ilan etmişti.
Kaynak: Xinhua / Dünya