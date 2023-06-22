Hindistan ve Pakistan'da Uluslararası Yoga Günü kutlamaları

Hindistan ve Pakistan'daki yoga tutkunları Uluslararası Yoga Günü'nde bir araya geldi. Etkinliğin bu yılki teması 'Herkesin Esenliği İçin Tek Dünya ve Tek Aile olarak Yoga' şeklinde belirlendi.