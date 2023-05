Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı Bursa'da anıldı

ESKİ Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) düzenlenen ' Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. Yılı Kongresi' ile anıldı. Etkinlikte konuşan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, "Üç gün önce Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, Teknofest'e katıldı. Orada Haydar Aliyev'in sözlerini tekrarladı. 'İki devlet, bir millet ve tek yumruk' dedi. Artık bu durumu böyle görüyoruz ve böyle devam ettireceğiz. Bu kardeşliği en yakın zamanda Ermenistan ile yapılan savaşta gördük ve her zaman da Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de Türkiye'nin yanındayız. Her bir uluslararası meselede beraberiz" dedi.

BUÜ, ' Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Haydar Aliyev'in doğumunun 100. Yılı Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. 'Tek Millet İki Devlet' ana başlığında Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kongreye, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Azerbaycan Başkanı Hasan Hasanov, Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, Azerbaycan İstanbul Konsolosu Zaur Allahverdi Zade, 2'nci Karabağ Savaşı gazisi Yüzbaşı Vasif Dilaverzade, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Doğangün, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyen ve idari personel katıldı.

"Dostuz, kardeşiz ve en önemlisi müttefikiz. Bu da bizim Cumhurbaşkanlarımız İlham Aliyev ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan arasındaki hem kardeşlik ilişkilerinden, hem onların yürüttüğü politikalardan ileri gelen bir kardeşliktir. Üç gün önce bizim Cumhurbaşkanımız Sayın İlham Aliyev, Türkiye'ye ziyarette bulundu ve Teknofest açılışına katılırken, yine de Haydar Aliyev'in sözlerini tekrarladı. 'İki devlet, bir millet ve ilave etti, bir yumruk' Artık bunu böyle görüyoruz, böyle devam edeceğiz ve bu kardeşliği, bu desteği biz en çok, en bariz, en açık şekilde Azerbaycan'ın 2020'de Ermenistan'la yürüttüğü vatan savaşında gördük. O destek, Türkiye'nin hem millet olarak hem iktidar olarak yanımızda durması bizim için çok çok önemliydi. ve her zaman da cumhurbaşkanımızın dediği gibi, biz de Türkiye'nin yanındayız. Her bir uluslararası meselede beraberiz."