Hamas, rehinelerin serbest bırakılma anlarını yayınladı

Hamas, 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından rehin alınan kadın ve çocukların serbest bırakıldığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), rehinelerin 13'ünün İsrailli, 4'ünün ise Taylandlı olduğunu duyurdu.

Hamas, 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından rehin alınan kadın ve çocukların serbest bırakıldığı anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), rehinelerin 13'ünün İsrailli, 4'ünün ise Taylandlı olduğunu duyurdu.

IDF'den dün gece Türkiye saatiyle 02.40 sıralarında yapılan açıklamada, 'Aralarında 13 İsrail ve 4 Tayland vatandaşının da bulunduğu 17 rehine, İsrail'e geri döndü. Geri dönen rehineler ilk tıbbi değerlendirmeden geçirildi, biri hastaneye sevk edildi' denildi. IDF daha sonra serbest bırakılan rehinelerin hastanede aileleriyle buluşma anlarına ilişkin görüntüleri yayınladı.

Hamas'a ait resmi Telegram hesabından, bahsi geçen rehinelerin serbest bırakıldığı ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ekiplerine teslim edildiği anlar paylaşıldı.