Hamas'ın İsrail'le savaşında kullandığı gelişmiş silahlar ortaya çıktı

BBC Arapça Servisi’nin araştırması, Hamas’ın İsrail’le savaşında gelişmiş silahlar kullandığını ortaya çıkardı.

Askeri uzmanlar, örgütün kullandığı silahlardan bazılarının, önceki saldırılara kıyasla daha ölümcül olacak şekilde geliştirildiğini kaydediyor.

Hamas, 7 Ekim'de, otomatik silahların yanında, yüzlerce roket ve füzenin fırlatıldığı, patlayıcı yüklü insansız hava araçlarının kullanıldığı bir harekatla İsrail’e saldırdı.

Harekatta 1200 İsrailli öldürüldü ve 240'tan fazla rehine Gazze'ye kaçırıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı karşı saldırıda ise 23.000'den fazla Filistinli öldürdü.

İsrail ordusu, 7 Ekim’den bu yana sekiz bin Hamas savaşçısını öldürdüğünü iddia ediyor.

Ordu, Gazze’de şu ana dek 187 İsrail askerinin öldürüldüğünü de doğruladı.

BBC Arapça Servisi, Hamas’ın askeri kanadı El Kassam Tugayları’nın elinde olan ve nasıl tedarik edildiği hakkında soru işaretleri bulunan dört silah tespit etti.

1- Yasin roketi

El Kassam Tugayları’nın Gazze’de süren savaşa ilişkin paylaştığı videolarda Yasin isimli 105 mm’lik tanksavar roketi kullandığı görülüyor. Örgüt bu roketle İsrail’in Merkava tanklarını hedef alıyor.

Roket, adını Hamas hareketinin kurucusu Şeyh Ahmed Yasin'den alıyor ve Rus yapımı RPG roketatarlarından fırlatılıyor.

Mısır ordusundan emekli Tuğgeneral Samir Ragheb, Yasin 105'in çift savaş başlıklı tasarımının önemli bir geliştirme olduğunu söylüyor.

İlk başlık aracın zırhını hedef alırken, ikinci başlık ise ilk patlamanın verdiği zararın üzerine tankı tamamen yok edecek etkiyi yaratıyor.

İngiliz ordusundan emekli istihbarat subayı Philip Ingram, füzenin etki menzilinin 150-500 metre arasında olduğunu ve roketin saniyede 300 metre ile hedefine ulaştığını aktarıyor.

Ingram bu ikili savaş başlığı tasarımının Hamas’ın silah üretim kapasitesinde ulaştığı noktayı gösterdiğini söylüyor ve fakat İsrail tanklarının gelen bu tip roketleri önleyecek bir sistemle donatıldığını da savunuyor.

Buna karşın İsrail ordusunun Yasin roketleri kullanılarak yapılan saldırılar nedeniyle zorlandığına ilişkin iddialar da var. BBC Arapça bu iddiaları doğrulayamadı.

Askeri uzmanlar, Hamas'ın en az 2000 Yasin 105 füzesinden oluşan önemli bir roket mühimmat stoğuna sahip olduğunu tahmin ediyor.

2. Al Asef torpidosu

Hamas, Ekim sonlarında yayınladığı bir videoda, 7 Ekim’de de kullanıldığını açıkladıkları 'Al Asef' torpidosunu gün yüzüne çıkardı.

BBC Arapça bu görüntünün daha önce yayınlanmış bir video olmadığını doğruladı.

Uzmanlar bu silahın, deniz saldırıları için tasarlanmış bir insansız deniz aracı olduğunu kaydediyor.

Mısır ordusunun eski genelkurmay başkanı Yasser Hashem, silahı “basit tasarımlı bir su altı aracı" olarak tanımlıyor.

‘Al Asef’in haritalama, gözetim, batık yapıların incelenmesi, saldırı dahil olmak üzere çeşitli su altı görevlerini yerine getirebilecek, çok yönlü bir araç olduğu kaydediliyor.

Tuğgeneral Rageb, deniz aracının Gazze'de üretildiğinin altını çiziyor.

Rageb, sıkıştırılmış gaz tüpü, içten yanmalı motor, kamera ve yönlendirme vericileri gibi bileşenlerden oluşan aracın, Gazze’ye girişi yasaklı olmayan ürünlerden veya geri dönüştürülmüş malzemelerden elde edilebileceğini ekliyor.

Emekli Mısır ordu subayı Rageb, üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla da bu silahlara ait malzemelerin üretilebileceğini hatırlatıyor.

Hamas'ın yayınladığı videoda ‘Al Asef' torpidosu gün yüzüne çıkarılsa da sahadaki etkinliğine ilişkin kanıtlar sınırlı.

7 Ekim'de bu torpidonun kullanıldığı yönündeki iddiaya rağmen BBC Arapça, bunun doğrulayamadı.

İsrail gemilerinde herhangi bir hasara yol açtığına dair herhangi bir kanıta da rastlanmadı.

İsrail ordusu, Mayıs 2021'de kıyıya yakın bir noktada ‘otonom denizaltı’ olarak tanımladıkları bir aracın, kendi deniz araçlarını hedef aldığını açıklamıştı. Ancak bu saldırı aracının görüntüsü paylaşılmamıştı.

3. Kuzey Kore yapımı F7 RPG’si

F7 RPG roketatar sistemi Hamas’ın hem 7 Ekim hem de Gazze’de devam eden savaşa ilişkin paylaştığı videolarda belirgin bir şekilde yer alıyor.

Kuzey Kore yapımı, omuzdan atılan bu roketler, mermi başlığındaki kırmızı şerit gibi ayırt edici bir özelliğe sahip.

BBC Arapça, Hamas militanlarının F7 RPG kullandığına dair paylaşılan videolardan bazılarını doğruladı.

İzzeddin El Kassam Tugayları bu silahın yer aldığı çatışma görüntülerini paylaşıyor.

İsrail ordusu da Gazze’de ele geçirilen F7 RPG’lerini gazetecilere gösterdi.

F7 RPG roketatarları çok hızlı doldurma yapılabilmesi nedeniyle ağır hareket eden araçlara karşı etkili olabiliyor.

İngiliz ordusundan emekli Philip Ingram, internette izlediği videolardan, Hamas militanlarının bu roketleri geliştirdiğinin göründüğünü de söylüyor.

Ingram’a göre, tanksavar mermisi, şarapnel içeren ve kara güçlerine karşı kullanılabilecek bir mermi ile değiştirilmiş durumda.

BBC Arapça’ya konuşan Ingram, "Bu silahların direkt olarak Kuzey Kore'den veya Pyongyang’ın yıllardır silah sağladığı İran üzerinden Hamas’a verildiğine ilişkin bir kanıt yok" diyor.

Ingram bu silahın ancak Kuzey Kore’den elde edilebildiğini de belirterek, Pyongyang’ın ülkeye temel döviz girişini silah ticareti ile sağlandığına dikkat çekiyor.

Ancak Kuzey Kore, Hamas'ın kendi silahlarını kullandığı yönündeki iddiaları resmi haber ajansı KCNA aracılığıyla reddetti.

Kuzey Kore rejimi, 7 Ekim saldırısından sonra çıkan bu tür haberleri "asılsız söylentiler ve yalanlar" olarak nitelendiriyor.

Ancak Güney Kore istihbaratının, Gazze'de Kuzey Kore yapımı silahların kullanıldığını düşündüğüne yönelik haberler çıktı.

4. 'Şavaz' bombası

Hamas'ın sosyal medyada paylaştığı çatışma videolarında görülen bir diğer silah ise Arapça alev anlamına gelen 'Şavaz’dı.

Bu yakın mesafedeki araçları pusuya düşürmek için kullanılan Gazze yapımı bir patlayıcı.

Hamas'ın askeri kanadı, İsrail ordusuna yönelik kara saldırılarında bu silahları kullandığını doğruladı.

İsrail’de bu patlayıcılardan önemli bir miktarda ele geçirildiğini doğruladı ki bu da ciddi bir mühimmat üretim kapasitesini gösteriyor.

El Kassam Tugayları, Temmuz 2023'te bu bombaları tanıtan bir video yayınladı.

Emekli asker Ingram, Hamas’ın bu savaşta kullandığı Şavaz bombalarının, İsrail zırhlılarına zarar verecek şekilde geliştirildiğini söylüyor.

Patlayıcının içinde infilak sırasında zırh delici olarak görev yapan bir metal disk bulunuyor.

Bu cihazların görünüşteki basitlikleri, karmaşık tasarımları ve uygulamadaki başarılarıyla tezat oluşturuyor.

Ingram, zor olan kısmın zırh delici görevi yapan metal diski elde etmek olduğunu ancak Hamas'ın bu konudaki yeteneğini de gösterdiğini söylüyor.

Hamas, patlamamış İsrail bombalarını yeniden kullanmanın yanı sıra, hasar görmüş veya yıkılmış binalardaki metal aksamları ve kabloları da savaşta kullanmak için geri dönüştürüyor.

Mısırlı emekli Tuğgeneral Ragheb, silah kaçakçılığının gizli tüneller ve Akdeniz'deki İsrail ablukasını aşabilen tekneler üzerinden yapıldığını söylüyor.

İsrail yetkilileri Eylül 2022'de Kerem Şalom geçiş noktasında patlayıcı kaçakçılığı operasyonu yapıldığını duyurmuştu. Patlayıcılar bir giyim sevkiyatının içine gizlenmişti.