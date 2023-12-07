Hamas'ın askeri kanadının sözcüsü Ebu Ubeyde kimdir?

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın resmi sözcüsü, İsrail- Gazze savaşının en önemli isimlerinden biri haline geldi. “Ebu Ubeyde” olarak bilinen kişi, sosyal medyada sık sık yer alarak, grubun mesajlarını internette yayıyor.

Takma adı, Müslüman bir askeri komutan olan, Muhammed Peygamber'in sahabelerinden Ebu Ubeyde ibn el-Jarrah'a atıfta bulunuyor.

Ebu Ubeyde, El Kassam komutanı Muhammed El Deif'in 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'in güneyinde 1200 kişinin ölümüne yol açan, Hamas'ın verdiği isimle "El Aksa Tufanı Operasyonu"nun başladığını duyurmasının ardından tanınmış bir isim haline geldi.

Kırmızı kefiye

Ebu Ubeyde'nin gerçek kimliği bilinmiyor. Görüntülü mesajlarında her zaman yüzünü kırmızı kefiye ile örtüyor.

Askeri operasyonların ilerleyişini ve ayrıntılarını duyururken ekranda Kuran'dan bir ayet de yazıyor.

Ebu Ubeyde açıklamalarını, 2020 yılında açıldığı söylenen Telegram kanalı üzerinden paylaşıyor. Bilinen başka bir sosyal medya hesabı yok.

Görüntülü mesajları, sosyal medyada dolaşıyor ve birçok haber kanalında yayınlanıyor.

Arap dünyasından bildiren Londra merkezli popüler gazete Al-Sharq Al-Awasat gazetesine göre, "Ebu Ubeyde ilk kez 2002 yılında El Kassam'ın saha yetkililerinden biri olarak bilinmeye başlandı.” Gazete, onun medyaya yüzünü kapatarak konuştuğunu, İsrail'in 1993'te hapsettiği El Kassam'ın eski lideri Imad Aqel'in tarzını kopyaladığını söyledi.

El Kassam Tugayları sözcüsü

2006 yılında Ebu Ubeyde, El Kassam Tugayları'nın resmi sözcüsü olarak atandı. İlk kez 25 Haziran 2006'da, aralarında Hamas'ın da bulunduğu silahlı grupların Gazze sınırı yakınındaki İsrail askeri noktalarına baskın düzenlediğinde kamuoyu önüne çıktı.

Operasyon, silahlı grupların, Huda Ghalia'nın ailesinin evine bir top mermisinin düştüğünü söylemesinin ardından gerçekleşti; bu olay, 10 yaşındaki kızın Gazze sahilinde "Baba, baba, baba" diye haykırarak koşmasının ve cesedinin yanında ağlayarak yere düşmesinin ardından uluslararası ilgiyi üzerine çekti.

Baskında İsrail askeri Gilad Şalit kaçırıldı, iki İsrail askeri öldürüldü, Şalit dışında iki asker de yaralandı.

Şalit, 1000'den fazla Filistinlinin serbest bırakılmasını öngören İsrail ile Hamas arasındaki anlaşma uyarınca 2011 yılında serbest bırakıldı.

2014 İsrail-Gazze savaşı sırasında Ebu Ubeyde, televizyonda yayınlanan bir konuşmasında İsrailli asker Shaul Aaron'un kaçırıldığını iddia etti, ancak İsrail onun öldüğünü söyledi.

Gerçek ismi bilinmiyor

Ebu Ubeyde’nin kimliği birçokları için merak konusu. 25 Ekim'de İsrail ordusu sözcüsü Avichay Adraee, Ebu Ubeyde olduğunu iddia ettiği bir kişinin fotoğrafını gösteren bir videoyu tweetledi.

Adraee, bu kişinin gerçek adının "Hudhaifa Samir Abdullah al-Kahlout" olduğunu söyledi. Bu iddialar hakkında ne Hamas ne de El Kassam herhangi bir yorumda bulunmadı.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronot, Ebu Ubeyde’nin 2013 yılında Gazze İslam Üniversitesi Din Temelleri Fakültesi'nden yüksek lisans derecesi aldığını bildirdi. Gazete, “Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam Arasında Kutsal Toprak" başlıklı bir tez yazdığını ve doktora yapmaya hazırlandığını iddia etti.

Aynı gazeteye göre Ebu Ubeyde aslen İsrail'in 1948'de ele geçirdiği Gazze'nin Naliya köyünden. Şu anda Gazze'nin kuzeydoğusundaki Cebaliye'de yaşadığına dair haberler var.

İsrail gazetesi, evinin 2008-2012 yıllarında İsrail tarafından defalarca bombalandığını ve Gazze Şeridi'ndeki mevcut operasyonda da tekrar bombalandığını belirtiyor.

BBC, Arap ve İsrail medyasında yayınlanan bu haberleri bağımsız olarak doğrulayamadı.