Güney Kore Milli Günü Ankara'da Kutlandı

GÜNEY Kore Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyon ile kutlandı.

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, ev sahipliğinde CerModern'de düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı. Program iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başladı. Akçapar, Türkiye ile Güney Kore arasında özel bağlar bulunduğunu belirterek, "Savaş sırasındaki fedakarlıklarımız Kore ile bağlarımızı ilerletme yönündeki kararlarımızın nişanesi oldu. O tarihten bugüne haklar arasında kan kardeşliği olarak tanımlanan özel bağlar bulunuyor. Bu temel üzerinde 2012 yılında stratejik ortaklık seviyesine ilişkilerimizi yükselttik. Ülkemizdeki büyük felaketin ardından gerek hükümetin gerek halkın sergilediği dayanışma ve iş birliği aramızdaki bağların ne kadar kuvvetli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.

'ZOR ZAMANDA YARDIMELİ UZATAN GERÇEK DOSTTUR'

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Lee Won-Ik, "Ekim ayı her iki ülke için de çok özel. Türkiye bu yıl Cumhuriyetinin kuruluşunun 100'üncü yılını kutlayacak. Ekim ayında Kore için çok anlamlı günler var. Bu akşam burada Güney Kore Milli Gününü kutluyoruz. Bugünkü ilişkilerimize ulaşıncaya kadar kan, ter, gözyaşı ile ortak anıları paylaştık. Geleceğe birlikte yol veren stratejik ortaklarız. Biz Kore savaşında birlikte savaşan kan kardeşleriyiz. Kore gazilerinin fedakarlıkları sayesinde Türkiye-Kore ilişkileri de her alanda büyük ilerleme katetti. En belirgin alan ekonomi iş birliğidir. Zor zamanda yardımeli uzatan gerçek dosttur. 6 Şubat depremi tarif edilemez bir felakettir. Kore'deki herkes, 'Türkiye iyi mi, güçlü kalsınlar, Kore Türkiye'nin yanında' dediler. Koreliler yardımları sadece zor durumda kalanlar için yapmadı, biz bunu aslında 70 yıl önce Kore için yaptıklarınıza karşılık vefa borcu olduğunu düşündüğümüz için yaptık" diye konuştu.