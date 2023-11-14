Gazze'den tahliye edilen Brezilyalılar ülkelerine getirildi

Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 32 Brezilya vatandaşı ve onların Filistinli akrabaları, Brezilya'ya devlet başkanlığına bağlı uçakla getirildi. Brezilya Dışişleri Bakanı, Gazze'deki çatışmaların ciddiyetine dikkat çekerek, Devlet Başkanı Lula'nın bölgede barışçıl bir çözüm için çaba gösterdiğini belirtti.

Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 32 Brezilya vatandaşı ve onların Filistinli akrabalarının Brezilya'ya getirtildiği bildirildi.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, yaptığı açıklamada, Gazze'den tahliye edilen 32 Brezilyalı ile onların Filistinli akrabalarının devlet başkanlığına bağlı uçakla ülkeye getirildiğini belirtti.

Gazze'de devam eden çatışmaların "son derece ciddi" olduğunu vurgulayan Vieria, Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, bölgede barışçıl bir çözümün bulunması için çaba gösterdiğini söyledi.

Lula da Silva'nın başta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres olmak üzere Mısır, İsrail ve Katar ile görüştüğünü hatırlatan Vieria, "Brezilyalıların durumu şimdilik çözüldü, çatışmalar son derece ciddi görünüyor. Devlet Başkanı Lula, sorunun çözümü için aktif şekilde çalışıyor." dedi.

Vieria, Gazze'deki koşulların karmaşık ve zor olduğunu dile getirerek, "Ambulansların yaralıları taşıması için anlaşmalar vardı, ambulansların gitmesi mümkün değildi, kimse başlangıç noktasından (Refah) oraya geçemedi." ifadesini kullandı.