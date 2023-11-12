Gazze'de yaşanan insani krizde su ve gıda sıkıntısı artıyor

Hamas ve İsrail arasındaki çatışma sonucunda Gazze'de yaşanan insani krizde, Filistinliler su, gıda ve elektrik sıkıntısıyla mücadele ediyor. Han Yunus'ta su kaynaklarına uzun kuyruklar oluşuyor.

GAZZE, 12 Kasım (Xinhua) -- Hamas ve İsrail arasında 7 Ekim'de patlak veren şiddetli çatışma Gazze'yi insani bir krize sürüklerken, Filistinliler gıda, su ve elektrik sıkıntısının yanı sıra sağlık sisteminin "tamamen çöktüğü" bir ortamda yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta halk su ihtiyacını karşılayabilmek için az sayıdaki su kaynaklarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.