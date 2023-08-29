Fransız askeri Irak'ta hayatını kaybetti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün bir Fransız askerin Irak'ta öldüğünü duyurdu.

Macron açıklamasında "Çavuş Nicolas Mazier Fransa adına, güvenliğimiz için savaşıyordu. Irak'ta hayatını kaybetti, bütün ulus onun yasını tutuyor. Sevdikleri, No.10 hava Paraşüt Komando birliğindeki silah arkadaşları ve yaralanan silah arkadaşları düşüncelerimizde" ifadelerini kullandı. Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığından yapılan açıklamada, askerin Irak'ta Chammal Operasyonu kapsamında terörle mücadele destek görevi sırasında öldüğü belirtildi.