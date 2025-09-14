Haberler

Filipinler'de başkenti Manila'da yangında 1100'den fazla aile evsiz kaldı

Filipinler'de başkenti Manila'da yangında 1100'den fazla aile evsiz kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Filipinler'de başkenti Manila'da yangında 1100'den fazla aile evsiz kaldı
Haber Videosu

Filipinler'in başkenti Manila'da yangın faciası meydana geldi. Yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinde ahşap binada çıkan yangın, neredeyse tüm kenti esir aldı. 10 saat sonunda kontrol altına alınan ve onlarca yapıyı küle çeviren yangında, 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı ve oluşan hasar nedeniyle yaklaşık 1100'den fazla aile evsiz kaldığı açıklandı.

Filipinler'in başkenti Manila'da yangın faciası meydana geldi.

AHŞAP BİNADA ÇIKAN YANGIN NEREDEYSE TÜM KENTİ ESİR ALDI

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Tondo bölgesindeki Happy Land semtinde bulunan bir ahşap bina, dün yerel saat ile 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple alevlere teslim oldu. Yoğun nüfuslu bir yerleşim bölgesinde çıkan yangın kısa sürede çevredeki binalara da sıçrarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Filipinler'de başkenti Manila'da yangında 1100'den fazla aile evsiz kaldı

10 SAATLİK ÇABANIN ARDINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Onlarca yapıyı küle çeviren ve büyük maddi hasara yol açan yangının yaklaşık 10 saatlik çabanın ardından tamamen söndürüldüğü açıklandı. Yangının kesin sebebini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Filipinler'de başkenti Manila'da yangında 1100'den fazla aile evsiz kaldı

1100'DEN FAZLA AİLE EVSİZ KALDI

Oluşan hasar nedeniyle 1100'den fazla aile evsiz kaldı. Şans eseri can kaybı yaşanmayan yangın sırasında 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Filipinler'de başkenti Manila'da yangında 1100'den fazla aile evsiz kaldı

SPOR SALONLARI VE OKULLAR MAĞDURLARI BARINDIRMAK İÇİN HAZIRLANDI

Manila Belediye Başkanı Isko Moreno yaptığı açıklamada, Filipinler hükümetinin şehir yönetiminin sosyal yardım ve afet müdahale ekiplerini harekete geçirdiğini duyurdu. Moreno, çeşitli kapalı spor salonlarının ve okul binalarının dahil olduğu birçok tahliye alanlarının mağdurları barındırmak üzere hazırlandığını belirtti.

Filipinler'de başkenti Manila'da yangında 1100'den fazla aile evsiz kaldı

YANGINDAN ETKİLENEN AİLELERE ACİL MADDİ YARDIM

Belediye Başkanı ayrıca, yangından etkilenen ailelere acil maddi yardım sağlanacağını da teyit ederek, "Sosyal yardım ve afet müdahale ekiplerimiz, etkilenen her aileyi tespit etmek ve onlara acil maddi yardım sağlayabilmek için sarı kart vermek amacıyla da görevlendirildi" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Susam üreticileri tepkili: 200 TL'nin altında teklif ederlerse baraja dökerim, balıklar yesin

Çiftçi bu üründen epey dertli: 200 TL altında olursa baraja dökerim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şara, İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı

İsrail'in hevesini kursağında bıraktı! Mesajda çarpıcı Türkiye detayı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.