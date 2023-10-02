Expo Doha 2023 Kapılarını Açtı

Katar'da düzenlenen Expo Doha 2023, 'Daha İyi Çöl, Daha İyi Çevre' sloganıyla ziyaretçilere kapılarını açtı. Açılışa birçok ülkenin lideri katıldı ve Katar Başbakanı sürdürülebilir kalkınma ve uluslararası işbirliği vurgusu yaptı.

Katar'da "Daha İyi Çöl, Daha İyi Çevre" sloganıyla düzenlenen Expo Doha 2023, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Katar resmi ajansının haberine göre, Expo Doha 2023'ün açılışına ev sahibi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Gulle, Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Ruanda Başbakanı Edouard Ngirente ve çok sayıda davetli katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Katar'ın Expo Doha 2023'e ev sahipliği yapmasının, ulusal ve uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkınmaya yönelik taahhütleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

Bakan Al Sani, ülkesinin, fuar sırasında ayrım gözetmeden tüm dünya sakinleri için aranan güvenli yaşamla dolu bir dünya için mevcut ve gelecek nesillere yeniden umut verecek ciddi girişim ve ortaklıkların yapılmasını arzuladığını dile getirdi.

Al Sani, insanların birbirlerine saygı duyduğu, çevreye ve doğaya sürdürülebilir insan saygısının hakim olduğu, dengeli bir çevresel dünyanın inşası için uluslararası işbirliğinin yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.