Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
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Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'da giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Başbakan Edi Rama karşıladı. Rama'nın beyaz spor ayakkabı giymesi karşılamaya damgasını vurdu. Rama'nın ayakkabılarını işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Spor ayakkabısı giyiyorsun" dediği duyuldu.

Avrupa Birliği ve birlik dışındaki yakın coğrafya ülkelerini bir araya getiren Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin altıncısı, Tiran'da düzenlenecek. Bu kapsamda da yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tiran'a gitti. Geçtiğimiz dakikalarda Tiran'a inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Edi Rama tarafından karşılandı.

RAMA'NIN AYAKKABISI DİKKAT ÇEKTİ

Rama tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, kameralara poz verdi. İki liderin yağmur altındaki buluşmasına ise Rama'nın beyaz spor ayakkabıları damga vurdu. Erdoğan'ın o anlarda ayakkabıları göstererek Rama'ya "Spor ayakkabısı giyiyorsun" dediği duyuldu.

Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, 2024 yılında Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne de beyaz spor ayakkabılarıyla katılmıştı.

Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi

47 ÜLKENİN BAŞKANLARI ZİRVEDE OLACAK

47 ülke liderinin yanı sıra Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu başkanları da zirveye katılacak. Erdoğan'ın temaslarında, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna müzakereleri başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesi bekleniyor. Erdoğan, İsrail'in katliamlarını ve Gazze'deki insani dramı da gündeme getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmelerde de bulunacak.

3 AYRI TOPLANTI

Arnavutluk'taki zirvenin ana teması 'Yeni Bir Dünyada Yeni Bir Avrupa: Birlik-İşbirliği-Ortak Eylem' olarak belirlendi. Liderler kıtayı ilgilendiren güncel meseleleri değerlendirecek. Bu kapsamda üç ayrı yuvarlak masa toplantısı düzenlenecek.

Avrupa güvenliği, demokrasi savunması, rekabet gücü ve farklı tehditlere karşı hazırlık ve müdahale kabiliyeti konularında değerlendirme yapmaları bekleniyor.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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