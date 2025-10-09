Endonezya, İsrailli sporculara vize vermeyecek
Endonezya, başkent Cakarta'daki Dünya Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yarışması planlanan 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceğini açıkladı. "Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" vurgulayan Endonezyalı bakan Yusril Ihza Mahendra, 19-25 Ekim'deki şampiyonaya İsrailli sporcuların katılamayacağını belirtti.
Endonezya, 2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası için başkent Cakarta'da yarışacak 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceğini bildirdi.
İSRAİLLİLER YARIŞMAYA KATILAMAYACAK
Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan şampiyona hakkında mesaj yayımladı. Mahendra, 19-25 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya İsrailli yarışmacıların katılmayacağını duyurdu.
6 SPORCUYA VİZE VERİLMEYECEK
"Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" vurgulayan Mahendra, İsrailli 6 sporcuya vize verilmeyeceğini ifade etti.
ŞAMPİYONA 19-25 EKİM'DE
2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, 19-25 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek.