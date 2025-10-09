Endonezya, İsrailli sporculara vize vermeyecek

Endonezya, 2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası için başkent Cakarta'da yarışacak 6 İsrailli sporcuya vize verilmeyeceğini bildirdi.

İSRAİLLİLER YARIŞMAYA KATILAMAYACAK

Antara News'ün haberine göre, Endonezya Hukuk, İnsan Hakları, Göç ve Islah Kurumları Koordinasyon Bakanı Yusril Ihza Mahendra, ABD merkezli Instagram sosyal medya platformundan şampiyona hakkında mesaj yayımladı. Mahendra, 19-25 Ekim'de düzenlenmesi planlanan şampiyonaya İsrailli yarışmacıların katılmayacağını duyurdu.

6 SPORCUYA VİZE VERİLMEYECEK

"Filistin özgürlüğüne kavuşana kadar İsrail ile diplomatik ilişkiler kurulmayacağını" vurgulayan Mahendra, İsrailli 6 sporcuya vize verilmeyeceğini ifade etti.

ŞAMPİYONA 19-25 EKİM'DE

2025 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası, 19-25 Ekim'de Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenecek.