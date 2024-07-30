Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan: Yeniden Asya girişimi Endonezya'yı içine alan, geniş kapsamlı bir dış politika vizyonudur

Haberler.com stüdyosuna konuk olan Endonezya Büyükelçisi Talip Küçükcan, Asya'nın dünya ekonomisinden aldığı payın arttığını ve Türkiye'nin 'Yeniden Asya' açılımı ile Asya ülkeleriyle daha yakın ilişkiler kurmayı hedeflediğini açıkladı.

"ASYA'NIN DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ PAYI BÜYÜYOR"

Asya'nın artan önemine değinen Endonezya büyükelçisi Talip Küçükcan, "Dünyadaki küresel gelişmelere baktığımızda, bir gerçeklik var. Asya'nın dünya ekonomisinden aldığı pay büyüyor. Asya daha merkezi bir konuma geliyor. Dünyadaki ekonomik üretime ve tüketime baktığımızda, Asya'nın zenginleştiğini, daha çok yatırım aldıklarını ve dünya politikaları üzerinde daha etkili hale geldiklerini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"YENİDEN ASYA GİRİŞİMİ, ENDONEZYA'YI İÇİNE ALAN, GENİŞ KAPSAMLI BİR DIŞ POLİTİKA VİZYONUDUR"

Yeniden Asya girişimi ile ne planlanıyor? sorusunu yanıtlayan Küçükcan, " Türkiye, Asya'yı görmezden gelemez. Türkiye ticareti ve ekonomisi açısından çok büyük bir pazar. Türkiye bu yüzden 'Yeniden Asya' açılımını gündeme getirdi. Asya ülkeleri ile her platformda daha yakın ilişkiler kurmalıyız. Türkiye, Asya'daki bütün ülkelerle diplomatik ilişkileri olan bir ülke, hepsinde büyükelçiliğimiz var. Bu ülkelerin büyük bir çoğunluğunda Yunus Emre enstitülerini açıyoruz. Türk dilini ve kültürünü yaymanın en önemli yollarından birisi kurumsallaşmadır. Yunus Emre gittiği ülkelerde Türkçe öğretiyor. TİKA, bütün bu ülkelerde kalkınma projeleri yürütüyor. Üniversitelerimiz bu ülkelerin üniversiteleriyle anlaşmalar imzalıyor, öğretmen değişikliği yapıyor, konferanslar düzenliyor. İş dünyamız aktif olarak bu ilişkilere katkıda bulunan boyut. Dolasıyla Yeniden Asya açılımının arkasında yatan şey, dünyanın yeniden şekillendiği, jeopolitik dengelerin Asya lehine değiştiği bir dünyada Türkiye geçmişe takılıp kalamazdı. Yeniden Asya Girişimi Endonezya'yı içine alan, geniş kapsamlı bir dış politika vizyonudur." dedi.