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Emmanuel Macron'un üvey kızı, annesinin 15 yaşındaki Macron ilişki yaşamasının kendisini utandırdığını söyledi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un üvey kızı Tiphaine Auziere, annesinin Macron ile yaşadığı ilişki nedeniyle toplum tarafından saldırılara maruz kaldıklarını belirtti. Annesinin Macron ile olan ilişkisinin kasabada büyük bir dedikodu başlattığını ve bu durumun aileye zorbalığa yol açtığını ifade etti. Ayrıca, annesinin erkek olarak doğduğuna dair sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilerin kendisini yaraladığını söyledi.

Emmanuel Macron'un üvey kızı, annesiningelecekteki Fransa Cumhurbaşkanı ile yaşadığı ilişki nedeniyle saldırılara maruz kaldığını ve insanlar tarafından yargılandığını söyledi.

Tiphaine Auziere, annesi Brigitte Trogneux'in 15 yaşında olan öğrencisi Macron ile tanıştığını ve evli olmasına rağmen ilişki yaşamaya başladığını söyledi. Macron'un sürekli evlerine gelmesinden sonra kasabada büyük bir dedikodu başladı. Tiphaine ve iki kardeşi, kasaba halkının hakaretlerine maruz kaldı.

O zamanlar sosyal medya olmadığını fakat yaşadığı kasabanın çok küçük olmasından dolayı bugün annesinin Macro ile olan yasak ilişkisinden dolayı bugünkü sosyal medya zorbalığına benzer zorbalıklara maruz kaldıklarını belirten Avukat Tiphaine, yaşadığı kötü deneyimlerin kendisine insan doğası hakkında çok şey öğrettiğini söyledi.

Ayrıca, annesi Brigitte'in şu anda 70 yaşında olanın erkek olarak doğduğu yönündeki yanlış iddiaların kendisini yaraladığını söyledi.

"Annemin bir erkek olduğu hakkında sosyal medyada dolaşan şeyleri duyduğumda toplumun seviyesi hakkında endişelerim var," dedi.

"Sosyal medyada yanlış bilgilere nasıl direnebiliriz?"

Brigitte, son olarak annesinin kendisinden 25 küçük biri ilişki yaşamasının kendisini utandırdığını söyledi.

Emmanuel Macron'un üvey kızı, annesinin 15 yaşındaki Macron ilişki yaşamasının kendisini utandırdığını söyledi

Emmanuel Macron'un üvey kızı, annesinin 15 yaşındaki Macron ilişki yaşamasının kendisini utandırdığını söyledi

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

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