Donald Trump, İkinci Resmi Ziyareti İçin İngiltere'ye Gidiyor

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaşanmamış şekilde ikinci kez resmi ziyaret için Salı günü İngiltere'ye gidiyor.

Şubat ayında İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Başkan Trump'a Kral III. Charles'ın ikinci devlet ziyaretine ilişkin davetini iletti.

Starmer, davetin "gerçekten tarihi" olduğunu söyledi.

II. Elizabeth'in 1952'de kraliçe olması sonrası, George W. Bush ve Barack Obama, İngiltere tarafından tam bir resmi devlet ziyareti ile ağırlanan ABD başkanları olmuştu.

Geleneksel olarak ikinci dönem görev yapan ABD başkanlarına devlet ziyareti daveti yapılmıyordu.

Bunun yerine devlet başkanları ikinci dönemlerinde, Barack Obama ve George W. Bush'ta olduğu gibi, Saray tarafından çay veya öğle yemeğine davet ediliyordu.

Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere'ye ilk resmi devlet ziyaretlerini Haziran 2019'da Kraliçe II. Elizabeth döneminde yaptı.

Protokol hataları

Başkan Donald Trump, 2019 yılında İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında yalnızca Kraliçe ve Başbakan ile yaptığı görüşmelerle değil, aynı zamanda bir dizi protokol ihlaliyle de manşetlere çıktı.

En çok konuşulan anlardan biri, Trump'ın Buckingham Sarayı'nda düzenlenen bir devlet yemeği sırasında Kraliçe II. Elizabeth'in sırtına dokunmasıydı.

Kraliçe'nin sakin tepkisine rağmen, bu hareket kraliyet görgü kurallarının ihlali olarak değerlendirildi.

Trump ayrıca, dönemin İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit stratejisini açıkça eleştirerek ve halefi olarak Boris Johnson'ı destekleyerek İngiltere'nin iç siyasetine de değindi.

Bu tür yorumlar diplomatik geleneklere aykırı olarak görülüyordu.

Trump, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan ile olan husumetini de X'ten yaptığı "net bir ezik" ifadesiyle de yeniden alevlendirdi.

Ayrıca Prens Harry'nin Amerikalı eşi Meghan Markle için de "ahlaksız" dedi ancak daha sonra bu ifadeyi,

'Bebek Trump' dönecek mi?

Donald Trump'ın 2019 yılındaki İngiltere ziyareti,

Artık ikonik hale gelen sarı renkli Trump Bebek balonu Parlamento Meydanı üzerinde uçuruldu.

Trump, 16 Eylül'de ikinci resmi ziyareti için geri dönerken, gösteriler de geri dönüyor.

"Trump'ı Durdur" isimli bir oluşum Londra ve kraliyet sarayının yer aldığı Windsor'da geniş katılımlı protestolar düzenleneceğini duyurdu.

Trump'ın "otoriter politikalarına" karşı 17 Eylül Çarşamba günü de Londra'da "Trump Hoş Gelmedin" gösterisi planlanıyor.

Bu resmi ziyaretin güvenliği için insansız hava araçları, keskin nişancılar ve Thames'te nehir devriyelerini içeren bir güvenlik operasyonu yürütülecek.

Buckingham Sarayı çevresinde halka açık etkinlikler azaltılırken, protestocular seslerini duyurmaya kararlı.

Trump Bebek balonu da geri dönebilir.

Organizatörler, "Gözünüzü gökyüzünde tutun" çağrısında bulundu.

Teknoloji devleri de geliyor

İngiltere ziyaretinde Trump'a, teknoloji ve finans devlerinden oluşan yıldızlarla dolu bir heyetin eşlik etmesi bekleniyor.

Ünlü konuklar arasında, Nvidia CEO'su Jensen Huang ve OpenAI CEO'su Sam Altman yer alıyor.

Google da ziyaretle eş zamanlı şekilde yapay zeka alanında İngiltere'ye yaklaşık 7 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu.

Diğer davetli konuklar arasında Apple CEO'su Tim Cook da yer alıyor. Cook, Kral III. Charles tarafından Windsor Kalesi'nde düzenlenen resmi etkinliğe katılabilir.

Teknoloji sektörü ağırlıklı konuk listesi, İngiltere'nin küresel bir inovasyon merkezi olma hedefini vurguluyor.

Bebek Evi ziyareti

Ziyaretin son günü First Lady Melania Trump, nadir el yazmaları ve kraliyet arşivlerine ev sahipliği yapan Windsor Kalesi'ndeki Kraliyet Kütüphanesi'ni gezecek.

1924 yılında yaratılan, Edward dönemine ait minyatür bir şaheser olan Kraliçe Mary'nin Bebek Evi'ni görecek.

Bebek Evi'nin kütüphanesinde, Sherlock Holmes'un yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle ve Peter Pan yazarı J. M. Barrie'nden özel olarak sipariş edilen eserler yer alıyor.

Bebek Evi'nin mahzeninde bulunan minyatür şarap şişeleri bile gerçek şarapla dolu.