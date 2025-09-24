Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu için bulunduğu New York'taki Türkevi'nde, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Vietnam ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Vietnam ilişkilerinin seviyesinin yükseltilmesi için münasebetleri daha ileri götürebileceklerini, iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmanın gerekli olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye ve Vietnam'ın uluslararası ve bölgesel platformlarda iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de adil ve kalıcı bir barışın tesisi için büyük çaba gösterdiğini, Vietnam'ın da Filistin meselesinde tarihin doğru tarafında yer aldığını görmenin sevindirici olduğunu kaydetti.

Görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer aldı.