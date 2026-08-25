Çin'den ABD'nin İran Yaptırımlarına Sert Tepki: İşbirliğimize Müdahale Edilmesin

(ANKARA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının ardından yaptığı açıklamada, ülkesinin İran ile işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, bu işbirliğine müdahale edilmemesi ve engellenmemesi gerektiğini söyledi.

Lin Jian, düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları ve Çin'in Tahran ile işbirliği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Lin Jian, Çin'in İran ile işbirliğinin uluslararası hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü belirterek, söz konusu işbirliğinin dışarıdan müdahaleye uğramaması veya kesintiye uğratılmaması gerektiğini ifade etti.

"ÇİN GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR"

Ülkesinin bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Lin Jian, ülkesinin kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağını söyledi.

ABD yönetimi, dün 60 kişi, kuruluş ve gemiye yönelik yeni yaptırımlar açıklamıştı. Washington, "yaptırımların İran'ın ekonomik can damarını kesmeyi amaçladığını" belirtti.

Kaynak: ANKA