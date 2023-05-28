Çin'in yerli yolcu uçağı C919, ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde ilk ticari uçuşuna hazırlanan yerli üretim büyük yolcu uçağı C919, 28 Mayıs 2023.(Fotoğraf: Ding Ting/Xinhua)

SHANGHAİ, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in ürettiği ilk yerli büyük yolcu uçağı C919, Pazar günü Shanghai'dan Beijing'e ilk ticari uçuşunu yaparak sivil havacılık sektörüne resmen girmiş oldu.

China Eastern Havayolları'na ait MU919 sefer sayılı uçak, 128 yolcusuyla Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'ndan saat 10.32'de kalktı.

Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı'na inen uçak su takıyla karşılandı.

B-919A kayıt numaralı uçak, dünya genelinde teslim edilen ilk C919 tipi yolcu uçağı olma özelliği taşıyor.

C919, uluslararası uçuşa elverişlilik standartlarına uygun olarak Çin'in ürettiği ilk büyük gövdeli yolcu uçağı olup, bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip bulunuyor.

C919 projesi, 2007 yılında başlatılmıştı. Çin Ticari Uçak Limited Şirketi (COMAC) tarafından geliştirilen ilk C919 uçağı, Kasım 2015'te Shanghai'daki üretim hattından çıkmıştı.

Uçak, 2017 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

COMAC'ın Pazarlama ve Satış Departmanı Müdürü Zhang Xiaoguang, "Bu, yeni uçağın rüştünü ispatlama sınavıdır ve C919 pazarda sağlam bir yer edinirse çok daha iyi hale gelecektir" dedi.