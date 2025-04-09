Çin'in misillemesine ABD'den ilk tepki: 'Ne olmuş yani?'

ABD'nin yüzde 104 vergi kararına karşı, Çin'den misilleme geldi. Çin ABD'den ithal ürünlere uyguladığı vergiyi yüzde 84'e yükselteceğini ilan etti.

ABD'DEN İLK TEPKİ: "NE OLMUŞ YANİ?"

Karar sonrası ABD tarafından flaş bir açıklama geldi. Çin'in ABD'ye karşı %84 oranında misilleme hamlesinin talihsizlik olduğunu dile getiren ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "Ne olmuş yani?" diyerek Pekin için kaybedilecek bir karar olduğunu söyledi.

ÇİN'İ SUÇLADI!

Bessent, "Çinlilerin gelip müzakere etmek istememesi talihsiz bir durum, çünkü uluslararası ticaret sisteminde en büyük suçlular onlar" ifadelerini kullandı.

Bessent açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki büyük kazanç bu. ABD daha fazla üretime doğru yeniden denge kurmaya çalışıyor. Çin'in daha fazla tüketime doğru yeniden denge kurması gerekiyor. Çin devalüasyona başlarsa, bu dünyanın geri kalanına bir vergi olur ve herkes devalüasyonu telafi etmek için tarifelerini yükseltmeye devam etmek zorunda kalır. Bu yüzden onları bunu yapmamaya ve masaya oturmaya çağırıyorum. "



NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı tarife oranlarını açıklamıştı.

Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı tarifeler ve tarife dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı.

Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

Çin, ABD'nin tarife artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük tarife artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurmuştu.

Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı tarifelere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek tarife uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik tarife oranını yüzde 20'ye yükseltmişti.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı tarife oranı yüzde 104'e ulaşıyor.