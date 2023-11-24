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Çin'e iade edilen Kore Savaşı şehitlerinin naaşları

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Çin'de 'ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı'nda öldürülen 25 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaş kalıntıları Güney Kore tarafından Çin'e iade edildi.

SHENYANG, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin'de 'ABD Saldırganlığına Direnme ve Kore'ye Yardım Savaşı' diye adlandırılan Kore Savaşı'nda (1950-1953) öldürülen 25 Çin Halk Gönüllüleri askerinin naaş kalıntıları Perşembe günü Güney Kore tarafından Çin'e iade edildi.

Çin ve Güney Kore, iki ülke arasında imzalanan bir devir teslim anlaşması sayesinde 2014 yılından bu yana arka arkaya bu tür 10 geri gönderme işlemini tamamladı.

Kaynak: Xinhua / Dünya

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