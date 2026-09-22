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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacak

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 23-25 Eylül'de ABD'ye resmi ziyaret yapacak
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump’ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD’ye resmi ziyaret yapacak. Görüşmede ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar ile Orta Doğu’daki savaş ve yapay zeka güvenliği konularının ele alınması bekleniyor.

ÇİN Devlet Başkanı Şi Cinping, 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 23-25 Eylül tarihlerinde ABD'ye resmi ziyarette bulunacağı bildirildi. Şi ile Trump'ın, ekonomik ve ticari anlaşmazlıklar ile Orta Doğu'daki savaş ve yapay zeka güvenliği konularında fikir alışverişinde bulunması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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