Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Başbakanı ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüşerek, Çin-Vietnam ilişkilerinin önemini vurguladı ve işbirliğini artırmak için çağrıda bulundu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi, 27 Haziran 2023. (Fotoğraf: Yao Dawei/Xinhua)

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Salı günü Çin'in başkenti Beijing'de Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile bir araya geldi.

Bu yılın Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının kurulmasının 15. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin'in komşuluk diplomasisinde Vietnam'ı bir öncelik olarak gördüğünü söyledi. Çin'in Vietnam'la ortak geleceğe sahip bir topluluk kurmak için çalıştığını kaydeden Xi, ülkesinin ikili ilişkilerin uzun dönemli gelişimini temel alarak bu stratejik tercihi yaptığını belirtti.

Xi, sosyalist ülkeler olan Çin ve Vietnam'ı yüksek düzeyde karşılıklı güvene sahip yoldaşlar, kazan-kazan sonuçlarını hedefleyen ortaklar ve birbirini çok iyi tanıyan dostlar olarak tanımladı. Xi, her iki tarafa da halkı önceleme düşüncesine bağlı kalma ve kendi ulusal şartlarına uygun sosyalist yollarını ve kendilerine özgü modernleşme yollarını izleme konusunda birbirlerini kararlılıkla destekleme çağrısında bulundu.

Xi, iki tarafın birlikte yüksek kaliteli bir Kuşak ve Yol inşa etmesi, kalkınma stratejilerinde sinerjiyi artırması, tamamlayıcı avantajları kullanması ve altyapı, akıllı gümrük ve yeşil enerji gibi alanlarda tatbiki işbirliğini hızlandırması gerektiğini söyledi.

Xi, Çin'in pazarlanabilir Vietnam ürünleri için ithalatı artırmaya istekli olduğunu ve Vietnam'ın bu yılın ikinci yarısında 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na ve Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na katılacak olmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pham Minh Chinh ise Vietnam-Çin arasında uzun dönemli, istikrarlı ve sağlam ilişkiler geliştirmenin, her zaman Vietnam Komünist Partisi ve Vietnam hükümetinin stratejik tercihi ve en önemli önceliği olduğunu söyledi.

Vietnam Başbakanı, Vietnam'ın Çin'in kendilerine verdiği uzun dönemli ve değerli desteği her zaman hatırlayacağını ve bunun için samimiyetle teşekkür ettiğini belirterek, eski liderler kuşağının titizlikle geliştirdiği ilişkileri el üstünde tuttuklarını vurguladı.

Pham Minh Chinh, Vietnam'ın tek Çin politikasına kararlılıkla bağlı olduğunu, Küresel Kalkınma İnisiyatifi, Küresel Güvenlik İnisiyatifi ve Küresel Medeniyet İnisiyatifi'ne destek verdiğini, Çin'in Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı Anlaşma'ya katılımını desteklediğini ve Kuşak ve Yol'un inşasına aktif şekilde katılmaya devam edeceklerini söyledi.

Vietnam'ın ekonomik meselelerin siyasallaştırılmasına karşı olduğunu vurgulayan Pham Minh Chinh, ülkesinin her türlü risk ve zorluğa karşı korunma ve mücadele yolunda Çin'le yakından çalışmaya istekli olduğunu ve hiçbir gücün iki ülkenin arasını bozmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.