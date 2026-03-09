Cem Özdemir, Almanya'nın ilk Türkiye kökenli eyalet başbakanı olma yolunda

Cem Özdemir, Almanya'nın güneybatısındaki Baden-Württemberg eyaletinin başbakanı seçildi.

Özdemir, Almanya'da bu göreve gelmesi beklenenen ilk Türkiye kökenli siyasetçi oldu.

Resmi olmayan sonuçlara göre Özdemir'in Yeşiller Partisi toplam oyların yüzde 30,2'ini alarak eyalette "en güçlü parti" konumunu korudu.

Son anketlere göre seçimleri açık ara kazanması beklenen Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yüzde 29,7, sağcı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) yüzde 18,8, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 5,5, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 4.4 ve Sol Parti yüzde 4,4 oy aldı.

İlk sonuçlar açıklandıktan sonra gazetecilere konuşan CDU'nun eyalet başbakanı adayı Manuel Hagel, Yeşiller'i ve Cem Özdemir'i kutladı.

Özdemir partisinin düzenlediği seçim eğlencesinde "Seçimi biz kazandık" sözleriyle zaferini ilan etti.

Özdemir'in CDU ile koalisyon görüşmeleri yapması ve koalisyonun kurulması hâlinde Almanya tarihinde Türkiye kökenli ilk eyalet başbakanı unvanını kazanması bekleniyor.

Cem Özdemir kimdir?

Altmış yaşındaki Cem Özdemir, Türkiye kökenli ve Baden Württemberg'in Swabya bölgesinden olmasına atıfla kendisini "Anadolulu Swabyalı" olarak tanımlıyor.

Yeşil Partili siyasetçi "başarılı bir entegrasyon modeli" olduğu yönündeki değerlendirmelere de karşı çıkıyor.

Özdemir hiç entegre olması gerekmediğini, çünkü evinin Almanya olduğunu söylüyor.

Göç karşıtı Almanya İçin Alternatif Partisi'nden milletvekilleri 2018'de, Özdemir'e "evine" dönmesi çağrıları yaptığında parlamentoda "Evet cumartesi günü evime gideceğim. Stuttgart'a giden bir uçağa binip, Sad Urach'a giden treni yakalayacağım. Orası benim Swabya'daki evim, hiç kimse de bana aksini söyleyemez" demişti.

Özdemir kampanyası sırasında sık sık yaşam hikayesine göndermeler yaptı. Babası çeşitli fabrikalarda çalışırke annesi de terzilik yapıyordu.

Başta okulda zorlanan Özdemir, ödevleri konusunda arkadaşlarından ve komşularından yardım aldı. Daha sonra üniversitede pedagoji eğitimi aldı.

1981'de Yeşiller'e katıldıktan sonra, 1994'de Alman Parlamentosuna giren ilk Türkiye kökenli milletvekili oldu.

Özdemir Yeşiller'in daha ılımlı kanadında görülüyor, göç ve içten yanmalı motorlu araçların aşamalı olarak yasaklanması konusunda partisine göre daha muhafazakâr bir politikaya sahip.

Resmi gezilerden kazandığı uçuş mili puanlarını özel seyahatlerinde kullandığı ve bir halkla ilişkiler danışmanından borç aldığı iddialarının ardından siyasi kariyeri darbe aldı.

Özdemir siyasete ara verdi ve bir süre ABD'de yaşadı. Daha sonra Avrupa Parlanmetosu üzerinden siyasete geri döndü.

2008-2018 yılları arasında Yeşiller'in eş başkanlığını yaptı ve 2021'de Olaf Scholz'un kabinesinde tarım bakanlığı yaptı.

Baden-Württemberg Almanya'nın en müreffeh ve sanayileşmiş eyaletlerinden biri. Mercedes-Benz ve Porsche gibi dünyanın en önemli otomobil üreticilerinden ikisi bu eyalette.

Alman basını neler yazdı?

Alman basını, seçim sonuçlarında Cem Özdemir'in deneyimi ve CDU adayı Manuel Hagel'in ise tecrübesizliğinin rol oynadığını yazdı.

DW Türkçe'nin haberine göre eyaletin en önemli gazetelerinden Ludwigsburger Kreiszeitung "Eyalet seçmeni çıkarını öncelikle istikrarlı bir yönetimde görüyor... Seçmenler iki başbakan adayından daha tecrübeli olanı tercih etti" yorumunu yaptı.

Neue Osnabrücker Zeitung'un seçime ilişkin yorumunda, Cem Özdemir'in partisi Yeşiller ile kendi arasına mesafe koyarak zafere ulaştığı belirtildi.

Gazete "Cem Özdemir, başlangıçta anketlerde geride olmasına karşın dikkat çekici bir ivme yakaladı. Kampanyasını kendi kişiliği üzerine kurdu ve merkez seçmeni kaçırmamak için partisiyle arasına bilinçli bir mesafe koydu" değerlendirmesinde bulundu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung da CDU'nun, Cem Özdemir'i "küçümsediğini" söyledi.

Gazete "CDU, Muhafazakar çevrelerde bile yaygın bir popülerliğe sahip Yeşiller'in başbakan adayını ciddi şekilde küçümsedi" dedi.