Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanıyla ikili ve heyetler arası görüştü - Haberler

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Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanıyla ikili ve heyetler arası görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Latin Amerika resmi seyahatinin son durağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Latin Amerika resmi seyahatinin son durağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.


Demirören Haber Ajansı / Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Venezuela, Dünya, Güncel, Haberler

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