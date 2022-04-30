Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanıyla ikili ve heyetler arası görüştü
Demirören Haber Ajansı - Dünya
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Latin Amerika resmi seyahatinin son durağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Latin Amerika resmi seyahatinin son durağında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı / Dünya