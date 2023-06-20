Brezilyalı yarış pilotu Douglas Costa ve sevgilisi Mariana Giordano tatilden döndükten sonra gizemli bir hastalıktan öldü

Yarış pilotu Douglas Costa ve diş hekimi sevgilisi Mariana Giordano, şüpheli nedenlerle hayatını kaybetti. Ölüm sebepleri dengue, benekli ateş ve leptospiroz olarak değerlendiriliyor. Biyolojik örnekler incelenerek nedenleri belirlenecek.

Yarış pilotu Douglas Costa ve diş hekimi sevgilisi Mariana Giordano, 3 Haziran'da başlayan ateş, ağrı ve kırmızı döküntüler nedeniyle yaşamlarını yitirdi. Douglas, o sırada Mercedes-Benz otomobiller için düzenlenen AMG Cup Brasil yarışmasına katılıyordu. İkilinin ölüm sebepleri şüpheli dengue, benekli ateş ve leptospiroz olarak değerlendiriliyor.

Dengue, sivrisinekler tarafından bulaşan ve baş ağrısı, ateş, eklem ağrıları ve deri döküntüsü ile kendini gösteren bir viral hastalık. Benekli ateş, deride küçük düzensiz lekeler ile belirgin, şiddetli ateşli hastalıkların genel adı. Leptospiroz ise, hayvanlardan insanlara bulaşan ve sarılık, menenjit ve böbrek yetmezliği ile karakterize bulaşıcı hastalıklardan biri.

9 Haziran'da Douglas, Itupeva'da, Mariana ise Sao Paulo'da defnedildi. Çiftin 3 Haziran öncesi ve sonrasında Campinas ve Camanducaia'daki kırsal bölgeleri ziyaret ettikleri belirtildi. Camanducaia Belediyesi, ikilinin semptomlarının başladığı gün Monte Verde'yi ziyaret ettiklerini ancak burada benekli ateşe yakalanmalarının olası olmadığını açıkladı. Çünkü hastalığın kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişiyor.

Her ne kadar çiftin bulaşı Monte Verde dışında almış olabileceği düşünülse de, belediye halkın sağlığını korumak için gerekli tüm epidemiyolojik incelemeleri yapacağını bildirdi. Ölüm nedenlerinin belirlenmesi için biyolojik örnekler, 12 Haziran'da Adolpho Lutz Enstitüsü'ne gönderilecek.

Çiftin yakınları ve dostları, ölümlerine dair derin üzüntülerini dile getirdiler. Mariana'nın bir hastası, "Her zaman ağrılarım için yeni bir tarif bulurdu. Bana çok iyi bakardı. İyi ve cömert insanlara ihtiyaç duyan Tanrı'nın yanında olmalılar, çünkü başka bir açıklama yok," dedi.