Botsvana Cumhurbaşkanı, 20 Bin Fili Almanya'ya Göndermekle Tehdit Etti

Botsvana Cumhurbaşkanı, koruma konusundaki bir anlaşmazlık nedeniyle 20 bin fili Almanya'ya göndermekle tehdit etti.

Bu yılın başlarında Almanya Çevre Bakanlığı hayvanlardan elde edilen "av ganimetlerinin" ithalatına daha sıkı sınırlamalar getirilmesini önermişti.

Botsvana Cumhurbaşkanı Mokgweetsi Masisi, Alman medyasına yaptığı açıklamada bunun ülkesindeki insanları yoksullaştırmaktan başka bir işe yaramayacağını söyledi.

Masisi, koruma çabaları sonucunda fil sayılarında patlama yaşandığını ve avlanmanın filleri kontrol altında tutmaya yardımcı olduğunu söyledi.

Masisi, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte "Almanlar, sizin bize önerdiğiniz şekilde hayvanlarla birlikte yaşamalı. Bu şaka değil" dedi.

Botsvana, 130 bin fil ile dünya fil nüfusunun yaklaşık üçte birini barındırıyor.

Masisi, fil sürülerinin mülklere zarar verdiğini, ekinleri yediğini ve bölge sakinlerini ezdiğini söyledi.

Botsvana daha önce komşu Angola'ya 8 bin fil vermiş ve nüfusu azaltmak için Mozambik'e de yüzlerce fil vermeyi teklif etmişti.

"Almanya'ya da böyle bir hediye sunmak isteriz" diyen Masisi, "Hayır" cevabını kabul etmeyeceğini söyledi.

Botsvana Yaban Hayatı Bakanı Dumezweni Mthimkhulu da geçen ay, İngiliz halkının "fillerle birlikte yaşamanın tadına varabilmesi" için Londra'daki Hyde Park'a 10 bin fil göndermekle tehdit etti.

Mart ayında İngiltere parlamentosu av ganimeti ithalatının yasaklanmasını desteklemek üzere yeni bir tasarıyı görüşmeye başladı.

Botsvana ve diğer Güney Afrika ülkeleri, bir hayvanı vurma izni için binlerce dolar ödeyen ve daha sonra kafasını ya da derisini ülkelerine götüren Batılı zenginlerden büyük gelir sağlıyor.

Bu paranın koruma çabalarına ve yerel halka yardım etmek için kullanıldığını, böylece kaçak hayvan avına fazla yönelmediklerini söylüyorlar.

Hayvan hakları grupları ise bu uygulamanın zalimce olduğunu ve yasaklanması gerektiğini savunuyor.

Botsvana'nın vahşi yaşamından sorumlu bakan, "Bazı bölgelerde bu hayvanların sayısı insanlardan daha fazla. Yollarına çıkan çocukları öldürüyorlar. Çiftçilerin mahsullerini çiğneyip yiyorlar ve Afrikalıları aç bırakıyorlar" dedi.

Humane Society International'ın 2021 raporuna göre Almanya, Avrupa Birliği'nin en büyük Afrika fili ve genel olarak av ganimeti ithalatçısı.

Botsvana bu uygulamayı 2014 yılında yasaklamış, ancak yerel halkın baskısıyla 2019'da kısıtlamaları kaldırmıştı.

Ülkede artık yıllık avlanma kotaları düzenleniyor ve bunun lisanslı olduğu ve sıkı bir şekilde kontrol edildiği belirtiliyor.

Daha önce fillerin evcil hayvan maması olarak kullanılması düşünülmüştü.

Berlin'deki çevre bakanlığı sözcüsü AFP haber ajansına yaptığı açıklamada Botsvana'nın konuyla ilgili olarak Almanya'ya herhangi bir kaygı iletmediğini söyledi.

Sözcü, "Biyolojik çeşitlilik kaybı endişe verici ve av ganimeti ithalatının sürdürülebilir ve yasal olmasını sağlamak için elimizden geleni yapmak gibi bir sorumluluğumuz var" dedi.

Bakanlık sözcüsü, Botsvana da dahil olmak üzere ithalat kurallarından etkilenen Afrika ülkeleriyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Avustralya, Fransa ve Belçika av ganimeti ticaretini yasaklayan ülkeler arasında.

Botsvana, komşuları Zimbabve ve Namibya ile birlikte, sahip olduğu çok sayıdaki filden para kazanabilmek için fildişi stoklarını satmasına izin verilmesi gerektiğini savunuyor.

Doğu Afrika'daki ülkeler ve hayvan hakları grupları, kaçak avcılığı teşvik edeceği gerekçesiyle buna karşı çıktı.