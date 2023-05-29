Bosna Savaşı'nda kaybolan 3 kişinin kimliği tespit edildi

Bosna Savaşı'nda kaybolan 3 kişinin daha kimliği tespit edildi. Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, kimlikleri tespit edilen kurbanların isimleri ve kayboldukları yerler belirtildi.

Bosna Savaşı'nda 1992-1995'te ülkenin farklı bölgelerinde kaybolan 3 kişinin daha kimliği tespit edildi.

Bosna Hersek Kayıp Kişiler Enstitüsünden yapılan açıklamada, kimlik tespiti gerçekleştirilen 3 kişiden 1949 doğumlu Zuhdija Lemes'in 1995'te Bratunac'ta kaybolduğu ve kemiklerinin 2004'te Bljeceva'da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, kimliği tespit edilen diğer kurbanların 1992'de Visegrad'da kaybolan ve kemikleri 2008'de Srebrenitsa yakınlarında bulunan 1941 doğumlu Hana Mujezinovic ve 1992'de Zvornik'te kaybolan ve kemikleri 2003'te Zvornik yakınlarında bulunan 1960 doğumlu Mato Andric olduğu ifade edildi.

1 Mart 1992'de başlayan Bosna Savaşı, 14 Aralık 1995'e kadar sürdü

Sırp Meclisi, 21 Aralık 1991'de Yugoslavya içinde federal bir yapı olarak Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Krajina Sırp Cumhuriyeti'nin tanınması kararını aldı. Bu karar temelinde 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek Sırp Halkı Cumhuriyeti ilan edildi.

Bosna Hersek'in, 29 Şubat-1 Mart 1992'de yapılan referandum sonucunda bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Sırpların kontrolündeki Yugoslav ordusu ve Sırp paramiliter birlikler, Müslüman Boşnaklara karşı "etnik temizlik" başlattı.

14 Aralık 1995'e kadar süren Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.????