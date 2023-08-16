Bolu'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde çıkan orman yangını, 26,5 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
26,5 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI
Bolu'nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde, dün saat 09.30 sıralarında çıkan orman yangını, 26,5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ormanın kahramanları 15 Ağustos 2023 Salı günü saat 09.30 sularında Göynük Güneyçalıca köyü yakınında başlayan orman yangınını 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü saat 12.00 sularında kontrol altına aldı, soğutma çalışmaları devam ediyor" denildi.
Mutlu YUCA/GÖYNÜK (Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Yuca - Dünya