Bolat, New York'ta Türkiye-ABD ticaret hacminin 38,6 milyar dolara ulaştığını söyledi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye ; güçlü üretim kapasitesi, gelişmiş lojistik altyapısı ve stratejik konumuyla küresel yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, New York'ta, ASKON 4'üncü Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'na katıldığını bildirdi. Türk ve Amerikan iş dünyaları arasındaki güçlü bağların daha da geliştirilmesi, karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulması konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Bolat, "Bugün, New York'ta, ASKON 4'üncü Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Heyeti Başkanı Sayın Binali Yıldırım, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ve Milletvekillerimiz ile birlikte, ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen iş insanlarımızla bir araya gelerek Türkiye-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerimizi değerlendirdik. Türkiye ; güçlü üretim kapasitesi, gelişmiş lojistik altyapısı ve stratejik konumuyla küresel yatırımcılar için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. 2026 yılının ilk yarısında ekonomimiz yüzde 2,5 büyürken, ağustos ayı itibarıyla son 12 aylık mal ihracatımız 280,3 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesini gördü" ifadelerini kullandı.

'ABD İLE EKONOMİK VE TİCARİ İLİŞKİLERE ÖZEL ÖNEM VERİYORUZ'

Bakan Bolat, ABD ile ekonomik ve ticari ilişkilere özel önem verdiklerini kaydederek, "2025 yılında 38,6 milyar dolara ulaşan Türkiye-ABD ticaret hacmimizi, daha güçlü iş birlikleri ve karşılıklı yatırımlarla sağlam ve kalıcı şekilde, çok daha üst noktalara taşımayı hedefliyoruz. Enerji, savunma sanayii, otomotiv, makine, gıda, tekstil, dijital ekonomi ve yüksek teknoloji başta olmak üzere pek çok alanda yeni iş birlikleri için önemli bir potansiyele sahibiz. Türkiye'nin üretim ve ihracat gücü ile ABD'nin teknoloji, finans ve inovasyon kapasitesini daha güçlü şekilde buluşturarak, iş insanlarımızın önünü açmak ve Türkiye-ABD ekonomik ortaklığını daha ileri bir seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte Türkiye ile ABD arasında önemli bir ekonomik köprü oluşturan, ülkemizin ürünlerini, markalarını ve yatırım imkanlarını Amerika'da başarıyla temsil eden kıymetli ASKON mensuplarımıza güveniyoruz. Bu önemli program için ASKON Genel Başkanı Sayın Orhan Aydın ve değerli Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı