Bodrum Açıklarında 35 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA