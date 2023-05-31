BM Genel Sekreteri Sudan'daki Durumu Görüşmek İçin BMGK'yi Toplantıya Çağırdı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki durumu görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdı. Sudan'da insani ve siyasi durumun kötüleştiğine dikkat çeken BM Sözcüsü Stephane Dujarric, tarafların insani yardım sağlanması için daha fazla işbirliği yapmaya başladığını belirtti. Taraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığıyla ilan edilen kısa vadeli ateşkeslere rağmen çatışmalar sürüyor.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'daki durumu görüşmek için BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) toplantıya çağırdığı bildirildi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, AA muhabirinin, Sudan'daki gelişmeler ve Sudan ordusunun, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Suudi Arabistan'da yürütülen, Riyad ve Washington tarafından desteklenen Cidde müzakerelerine katılımı askıya aldığına dair haberlere ilişkin sorusunu yanıtladı.

BM'nin, Cidde müzakerelerine taraf olmadığını aktaran Dujarric, "Ancak size şunu söyleyebilirim ki sahadaki insani yardım çalışanlarımız hem hükümet hem de HDK ile irtibatlarını sürdürerek yardım operasyonlarını mümkün olduğu müddetçe koordine etmeye çalışıyor. Genel mesajımız, acilen tüm çatışmaya son verilmesi yönünde. Böylelikle yardımımıza ihtiyaç duyan Sudan halkına yardım sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Sudan'daki tarafların, insani yardım sağlanması için daha fazla işbirliği yapmaya başladığını belirten Dujarric, BM ortaklarının ulaşabildikleri tüm noktalara yardım götürmeye çalıştığının altını çizdi.

Dujarric, "BM Genel Sekreteri'nin üye ülkelerle Sudan'daki dramatik durumu görüşmek için BMGK'yi toplantıya çağırdığını teyit edebilirim. Öğleden sonra gerçekleşecek toplantı kapalı oturumla düzenlenecek." bilgisini paylaştı.

Ülkede hem insani hem de siyasi durumun kötüleştiğine dikkati çeken Dujarric, Guterres'in toplantı çerçevesinde Konsey üyeleriyle düşüncelerini paylaşmak istediğini kaydetti.

Kısa vadeli ateşkes

Taraflar, ABD ve Suudi Arabistan aracılığında 20 Mayıs'ta, 22 Mayıs Pazartesi saat 21.45'ten itibaren geçerli olmak üzere bir haftalık ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ateşkes yürürlüğe girdikten bir gün sonra Sudanlı generallerin, son ateşkese uymamaları halinde yaptırımlarla yüzleşecekleri uyarısında bulunmuştu.

Suudi Arabistan ve ABD, tarafların, 29 Mayıs'ta ateşkes anlaşmasını 5 gün daha uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İlan edilen ateşkesler süresince çatışmalar sürmüştü. İki taraf da birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçlamıştı. Bugün ise Sudan medyasında, ordunun Cidde müzakerelerine katılımını askıya aldığına dair haberler yer almıştı.

Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar

Ordu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü HDK'nin, 2 yıl içerisinde tamamen orduya entegre edilmesini istemiş, HDK'nin ise sivil bir hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve tırmanan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

2019'da darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir döneminde Darfur'da isyancılara karşı savaşmak, sınırları korumak ve asayişi sağlamak amacıyla milis yapılanma şeklinde oluşturulan ve giderek daha bağımsız bir yapıya kavuşan HDK'nin on binlerce mensubu bulunuyor.

Ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerlerinden edildiğini belirten Birleşmiş Milletler, çatışmalar nedeniyle 300 bin kişinin de çevre ülkelere kaçtığını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 850 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 bin 500 kişinin ise yaralandığını bildirdi.