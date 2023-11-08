BM Genel Sekreteri: Gazze'de binlerce çocuk öldürüldü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Guterres, Gazze'de birkaç gün içinde binlerce çocuğun öldürüldüğünü belirtti ve askeri operasyonların yapılış biçiminde yanlışlık olduğunu ifade etti. Ayrıca Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Her yıl tanık olduğumuz tüm çatışmalarda herhangi bir aktör tarafından öldürülen çocukların sayısı en fazla yüzlerle ifade ediliyor. Gazze'de birkaç gün içinde binlerce çocuk öldürüldü" dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamas ile Filistinliler arasında ayrım yapılması gerektiğini vurgulayan Guterres, "Eğer bu ayrımı yapmazsak, anlamını yitirecek olanın insanlığın kendisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Gazze Şeridi'nde öldürülen çocukların sayısını her yıl BM Güvenlik Konseyi'ne rapor edilen dünya genelindeki çatışmalarda öldürülen çocukların sayısıyla karşılaştıran Guterres, "Her yıl tanık olduğumuz tüm çatışmalarda herhangi bir aktör tarafından öldürülen çocukların sayısı en fazla yüzlerle ifade ediliyor. Gazze'de birkaç gün içinde binlerce çocuk öldürüldü, bu da askeri operasyonların yapılış biçiminde açıkça yanlış bir şeyler olduğu anlamına geliyor" dedi.

Gazze Şeridi'ndeki insani durumu "felaket" olarak tanımlayan Guterres, "Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması kesinlikle elzemdir" ifadelerini kullanarak, son 18 günde Mısır'dan Gazze Şeridi'ne 630 yardım tırının giriş yaptığını aktardı. Guterres, "Gazze'ye etkili bir insani yardım ulaştırabilmek için İsrail, ABD ve Mısır'la yoğun müzakereler yürütüyoruz" ifadelerini kullanarak, şimdiye kadar Gazze Şeridi'ne çok az yardım girdiğini ve bu konuda çok geç kalındığını açıkladı.

Gelecekte bölgeye konuşlandırılabilecek BM barış gücü hakkında konuşmak için "erken" olduğunu söyleyen Guterres, böyle bir hareketin BM'de tartışılmadığını belirterek, "Çeşitli kuruluşlar bir rol oynayabilir. BM bir rol oynayabilir. Bölgede olan birkaç ülke de rol oynayabilir. ABD de bir rol oynayabilir" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona ermesinin ardından iki devletli çözüme yönelik müzakerelerin yeniden canlanabileceğini öne süren Guterres, "Bazen en kötü trajediler bir fırsata dönüşür. Durum tamamen felç olmuştu, ilerleme kaydedilmiyordu, Filistinliler umutlarını kaybediyordu. Belki de en iyi senaryoya göre bu korkunç durum, İsrail'in güvenlik sorununun tam olarak dikkate alınacağı çözüme, bana göre iki devletli bir çözüme nihayet net bir şekilde ilerlemek için bir fırsat oluşturabilir. İki devletin güvenlik garantisi altında barış içinde yaşaması için bir yol bulunmalıdır" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 kişi hayatını kaybederken, 26 bin 475 kişi de yaralandı. - NEW YORK