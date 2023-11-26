BM Genel Sekreteri Antarktika'yı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Antarktika'yı ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 30 Kasım - 12 Aralık tarihleri arasında Dubai'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 28) öncesi, Antarktika'yı ziyaret etti. Antarktika ziyaretinde 24 Kasım'da başlayan Guterres, ziyaretinin ikinci gününde Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric ile birlikte Şili araştırma istasyonu Bernardo O'Higgins Üssü'nde bulunan Almanya'ya ait bilimsel merkezi gezdi. Guterres, uyduların kullanımıyla buz kabuklarındaki değişiklikleri izlemek için yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. daha sonra Şili'nin Eduardo Frei istasyonunu ziyaret eden BM Genel Sekreteri, "Eylül ayında Antarktika çevresindeki buz kabuğunun önceki yıllara kıyasla bin 500 kilometrekare daha az olduğunu öğrendiğimde şoke oldum. Bu alan Portekiz, İspanya, Fransa ve Almanya'nın toplamına eşittir. Ayrıca Antarktika'nın yanı sıra Grönland'daki buzların 1990'lı yıllara kıyasla 3 kat daha hızlı eridiğini öğrendiğimde de şaşırdım" ifadelerini kullandı. - ANTARKTİKA