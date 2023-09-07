Bilecik'te Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı
Bilecik'in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı belirtildi.
Bilecik'in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine bölgeye giden ekipler ormanlık alanda kaçak kazı yapan B.G, R.B, S.B, G.B, İ.K ve A.A'yı suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.
Zanlılara 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Dünya