Bilecik'te Kaçak Kazı Yapan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 6 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilere Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı belirtildi.